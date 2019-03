Tři přání. Anebo také více menších, jen se musí vejít do milionu korun. Jirkov historicky poprvé umožní, aby lidé rozhodli, kam půjde část peněz z rozpočtu. Jak vedení města upozorňuje, nejde o klasický participativní rozpočet, který se stal v řadě měst populární, ale o jakousi jeho tréninkovou verzi. K opatrnosti ho vede krátký čas na přípravu a snaha vychytat nedostatky.

„Participativní rozpočet by měl být zakomponován do rozpočtu, ale vzhledem k tomu, že byly volby, nestihli jsme to. Přesto jsme chtěli vyzkoušet, jestli by o něj lidé měli zájem, a tak jsme se rozhodli udělat jeho obdobu na zkoušku už letos,“ vysvětlila starostka Jirkova Darina Kováčová. „Pokud bude mít pozitivní ohlas a bude to úspěšné, můžeme ho zařadit příští rok a vynaložit na něj vyšší částku,“ dodala.

Projekt dostal název Jirkované sobě. „Prakticky je celý připravený. V pondělí 11. března by měl jít do rady a v pátek 15. března bychom ho chtěli vyhlásit s tím, že návrhy by lidé mohli podávat až do konce dubna,“ uvedla starostka.

Každý má dva návrhy

Předkladatelé návrhů se musí vejít do 400 tisíc korun. Není přitom třeba, aby se omezovali čistě na menší investice ve veřejném prostoru, jako to bývá u participativního rozpočtu pravidlem. Jirkov do něj chce začlenit i pořádání kulturních akcí. Podílet se mohou místní, ale i lidé, kteří do města jezdí za prací nebo ho navštěvují. Každý může podávat dva návrhy, a to elektronicky či písemně. Využít musí formulář, který úřad teprve připravuje.

Počínaje květnem bude řada na městě, jehož odbory posoudí, jestli jsou návrhy proveditelné. Následovat bude veřejné projednání, kde si autoři mají své nápady obhájit, a nakonec hlasování. Také to bude probíhat na dvou frontách: elektronicky či písemně, kdy může každý přidělit nejvýše dva hlasy.

Pokud se do finále dostanou akce, které vyžadují projekt a stavební povolení, město počítá s tím, že stavební práce proběhnou až příští rok.

Zavedení participativního rozpočtu mělo hnutí ANO v čele se současnou starostkou ve volebním programu. Podle opozičního zastupitele Petra Kaššáka (Svobodní) je to cesta správným směrem. „Když budou mít Jirkované pocit, že můžou uplatňovat své nápady, vytvoří si k městu hlubší vztah,“ věří.

Mírně rozpačitý je zastupitel z formy, kdy se připravuje pouze zkušební verze participativního rozpočtu, a také z objemu finančních prostředků, který na ni má být vyčleněný. „Uvědomme si, že podle navržených pravidel nebude možné navrhovat projekty, které budou nákladnější než 400 tisíc. Jestli někdo počítá s tím, že navrhne například stavbu hřiště, parkoviště nebo několik metrů schodů, pak bude zklamán. Bude to spíše o lavičkách,“ poznamenal.

V Klášterci nad Ohří pro participativní rozpočet uvolňují také milion korun, přičemž lidé mohou navrhovat projekty, které se vejdou do 250 tisíc. V Chomutově, kde vyhlásili třetí ročník participativního rozpočtu, bude veřejnost rozhodovat o využití pěti milionů korun, limitní částkou pro jednotlivé projekty je 600 tisíc.