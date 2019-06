Zámek Červený Hrádek patří k místům, která lidé vyhledávají nejen kvůli historii, kulturním pořadům a kráse okolní přírody. Láká také na zámeckou restauraci. Ta je ale ohrožená nedostatkem zaměstnanců. Kvůli tomu byla na několik dnů uzavřená tento i minulý týden a hrozí, že podobné epizody budou přibývat.

S problémem si láme hlavu nová ředitelka jirkovské kultury i vedení města. „Restaurace byla zavřená minulou středu a čtvrtek, protože nemáme dost personálu,“ potvrdila ředitelka Kulturního vzdělávacího a informačního zařízení Michaela Brožová. „Navíc jsme měli další dva dny velké svatby a ti dva číšníci a jeden kuchař si potřebovali odpočinout. Dosud bývalo otevřeno takřka za každou cenu, tak to ale fungovat nemůže.“

Další výpadek následoval i v tomto týdnu, kdy byla zámecká restaurace zavřená od pondělí do středy. Situace se bude velmi pravděpodobně opakovat i ve druhé polovině července, kdy má jediný zámecký kuchař dovolenou a není za něj žádná náhrada. Podle ředitelky chybí polovina lidí: dva číšníci, další kuchař a nejméně dva další pracovníci jako pomocný personál, a to navzdory tomu, že organizace dlouhodobě inzeruje volná pracovní místa.

„Oslovila jsem také školy, kde končí ročníky kuchařů a číšníků, ze všech stran ale slyším totéž. Ti, kteří za něco stojí, už mají angažmá v Německu, případně v Rakousku nebo ve Francii,“ načrtla stav věcí Brožová.

Platy podle tabulek

Základním problémem je v tomto případě nejen dlouhodobý nedostatek lidí na pracovním trhu, ale i netypická situace, kdy zámecká restaurace s hotelem patří městu. Zaměstnanci jsou proto vyplácení podle tabulkových platů, které jsou oproti mzdám v soukromém sektoru nižší. Proti hraje i horší dostupnost zámku, který je v lesích a mimo dosah městské dopravy. „Problém s tím, že máme tabulkové platy, vnímám velice ostře. V průmyslových zónách absolventům nabízejí i 170 korun za hodinu, tomu my nemůžeme konkurovat,“ uvedla Brožová. „Pokusím se zrevidovat způsob odměňování,“ dodala.

Jediná oblast, která údajně není problémy zasažená, je zámecký hotel. Ačkoli si hosté s pobytem kupují také snídaně, ty jim připravují pracovníci přijatí na základě dohody o provedení práce.

S nedostatkem personálu v gastro provozu bojoval i předchozí ředitel organizace Bedřich Fryč. Radní ho v lednu odvolali pro manažerské pochybení poté, co vyšlo najevo, že snídaně připravovala pracovnice bez smlouvy.

Současný stav považuje jirkovská starostka Darina Kováčová (ANO) za dočasný. „Nová ředitelka se snaží najít další personál a pokud se jí to podaří, restaurace bude fungovat jak má,“ věří. „Pokud ne, dojde k úpravě otevírací doby. Například by bylo zavřeno v pondělí, od úterý do čtvrtka by mělo zůstat otevřeno, protože tehdy bývá největší zájem o obědy. O víkendu by mělo být otevřeno kompletně,“ načrtla určitou možnost. Záleží však na tom, zda by opatření posvětila rada.

Starostka nevylučuje ani možnost, že by si restauraci mohl pronajmout soukromník. Za spásnou ji ale nepovažuje. Před několika lety v soukromých rukách byla a podnikatel si stěžoval na ztrátovost.