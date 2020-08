Šlechtické rody Buquoyů, Rottenhanů a Hohenlohe – Langenburg, které se v dobrém zapsaly do historie Červenohrádecka, představuje výstava na zámku Červený Hrádek.

Letecký pohled na Zámek Červený Hrádek u Jirkova v době svítání. | Foto: Deník / Roman Dušek

Rozprostírá se v chodbě před restaurací. „Jedná se o 21 banerů, které jsou výborně zpracované co do textu i grafiky,“ vyzdvihla jejich úroveň kurátorka Hana Zvalová. Výstava je jakýmsi bonusem navíc, je totiž přístupná bez placení. „Je to obohacení. Lidé mají možnost projít si ji například když čekají na prohlídkový okruh,“ doplnila kurátorka.