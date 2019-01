Chomutov, Vancouver/ Na mezinárodní klání hasičů ze všech koutů světa v kanadském Vancouveru vyjela kromě oficiální české reprezentace také „neoficiální“ parta hasičů ze severních Čech.

DEVADESÁT KILO. Úkolem bylo přenést činku o padesát metrů dál. | Foto: Foto: Deník/ Jan Vraný

Protože se nedozvěděli o oficiálních nominačních kláních v Česku, vyrazili do Kanady na vlastní pěst a to za peníze měst Chomutova a Varnsdorfu a také za podpory soukromých sponzorů.



A členům „pirátské“ posádky se dařilo, svými výkony předčili i členy české oficiální hasičské reprezentace. v nejprestižnější disciplíně „Ultima Firefighter“ se v kategorii nad padesát let dařilo chomutovskému Oldřichu Dvořákovi, který obsadil stříbrnou příčku. Dvořák také využil své bohaté zápasnické zkušenosti a z řeckořímského zápasu si přivezl dvě zlaté medaile.



V téže disciplíně uspěl další chomutovský zástupce Ladislav Šnelly, který rovněž vyhrál zlato. Šnelly bodoval i ve štafetě, kde spolu s kolegy z Varnsdorfu a Bíliny obsadili druhé místo.



Dařilo se i Janu Šepsovi z Varnsdorfu, kterého mohli Chomutováci vidět v květnu na náměstí na Železném hasiči, kterého Šeps tehdy vyhrál. Přiblížil se tak, tentokrát k oficiální nominaci, na další hasičské světové hry, které budou tentokrát v jihokorejském Daegu.



V Kanadě se soutěžilo v mnoha různých disciplínách, od jízdy na horských kolech po „hasičské“ disciplíny.

