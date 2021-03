Na jaře míří na vyhlášené Nechranice tradičně stovky členů Petrova cechu. Své o tom ví Alois Jurkovič, vášnivý rybář, který má trvalé bydliště ve Staňkovicích u Žatce. „Na Nechranice bych určitě jel. Chytám na přítoku u Želiny, teď by tam ryby určitě braly. Ale nemůžu,“ řekl. Na rozdíl od ostatních rybářů má alespoň štěstí v tom, že v katastru Staňkovic se nachází mimopstruhový revír Ohře. Takže může chytat tam. U Tvršic. Teoreticky. Kvůli vysoké jarní vodě a silnému proudu je totiž rybařina v řece v těchto dnech téměř nemožná.

Jiní rybáři ale nemohou vůbec nikam. Pokud nemají revír v katastru obce, kde bydlí, mají smůlu. „Důrazně doporučujeme všem rybářům, aby lov ryb prováděli výhradně v katastru obce svého bydliště, dodržovali všechna platná epidemiologická opatření a byli opatrní k sobě i svému okolí,“ vyzvalo vedení Českého rybářského svazu své členy.

Loni na jaře se rybářské právo mohlo vykonávat všude. Nyní, pokud nepřijde nějaká změna, to možné není. „Platí pro nás to, co pro ostatní. Můžeme na ryby jen v katastru obce. Holt to musíme ty tři týdny vydržet,“ konstatoval Josef Valha, předseda žatecké rybářské organizace. Ta se stará o rybníky ve Velké Černoci a Čejkovicích, chytat na nich nyní ale mohou jen místní.

Organizace Českého rybářského svazu v Žatci má přes tisíc členů. Ti, kteří bydlí ve městě, mohou jít lovit na mimopstruhový revír řeky Ohře. Ten začíná za mostem silnice Most – Plzeň. Na opačnou stranu proti proudu až k hrázi Nechranic je pstruhový revír, na kterém je možný lov až od poloviny dubna.

V Ohři v Žatci nyní teče šedesát kubíků vody za sekundu, vstupovat do jejího proudu je pro rybáře hodně obtížné. Lepší by proto bylo lovit na rybnících a přehradách, ty mají ale žatečtí rybáři zapovězené.

Rybářská stráž dohled nad revíry může vykonávat dál. „Musíme chodit, nemůžeme je nechat na pospas pytlákům. Ti budou k vodě chodit bez ohledu na zákazy. Je jim jedno, zda jsou nějaká omezení, nebo nejsou,“ upozornil vedoucí žatecké rybářské stráže Martin Zima.