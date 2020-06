Gamebook je kniha, ve které se stává hlavním hrdinou čtenář, protože si sám sestavuje příběh. Nejčastěji se s ním může ponořit do světa fantasy nebo sci-fi dobrodružství, ne ale v případě gamebooků, které pro děti vytváří klášterecká spisovatelka Renata Šindelářová. Její textová hra kombinuje čtení s logickými úkoly, po jejichž splnění se děj posouvá dál. Jde tedy o čtení, hraní a vzdělávání v jednom.

„Vyšla jsem z klasického gamebooku, je ale jednodušší, aby se v něm děti dobře orientovaly,“ nastínila autorka. „Hráč se neposouvá hodem kostkou, tedy vlivem náhody, ale musí řešit úlohy, které jsou logické. Řešením je vždy číslo. Začnete v úvodu knihy, když ale bude řešením například číslo 38, přenese vás na tuto stránku, pak třeba na stranu 102, pak 56 a tak dále. Je to tedy jeden velký rébus,“ doplnila.

K tvorbě gamebooků ji přivedla nabídka nakladatelství Portál, pro který píše a jemuž původně nabízela povídky pro děti zasazené do historických souvislostí. Například do doby Václava IV. nebo Marie Terezie. Nakonec vytvořila textovou hru Ztraceni v rudolfínské Praze. Vypráví napínavý příběh dvou dětí, které se nedopatřením octnou v době císaře Rudolfa II., a malý čtenář se zábavnou formou dozvídá něco o české historii a hlavním městě.

Z historického prostředí je i Tajemství pokladu svatého Václava, kde se děti dostávají do minulosti za pomoci bláznivého vědce a podaří se jim navštívit hned několik vladařů.

V polovině července vyjde její třetí gamebook s názvem Kdo zachrání planetu, který je tentokrát zaměřený na přírodu. „Poslední léta mě příroda hodně táhne a trochu mě rozčiluje, že jsou stále důležitější ekonomická a politická témata než ta přírodní, ačkoli si myslím, že když si teď nezachráníme přírodu, nebude pak co v ekonomice řešit,“ uvedla spisovatelka.

„Myslím, že když budeme děti vést odmalička k tomu, že se musí o přírodu starat, zůstane to v nich,“ dodala s vírou, že přispět by k tomu mohlo i její nejnovější dílo.

Jako jediné vychází v jejím vlastním nakladatelství Literární strom. Od jeho dvou „bratříčků“ ho odlišují i ilustrace. Vytvořila je ilustrátorka Petra Šolcová z Jirkova, která kresbami doprovodila už osmnáct knih a pracuje i pro dětské časopisy.

„Gamebook jsem ale ilustrovala prvně,“ připustila ilustrátorka. „Byla to pro mě příjemně oddychová práce, protože jsem na ni dostala dost času, nespěchalo se a o to víc mě to bavilo. Práce byla také o něco jednodušší, protože jsem od autorky dostala přesné zadání, co kreslit a nemusela to vymýšlet,“ doplnila.

Renata Šindelářová je zkušená autorka, která nejčastěji píše romány pro dospělé, ezotericky laděné knihy i knihy pro děti.