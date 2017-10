Na politiku jsem nezanevřel, říká končící poslanec Krákora

Chomutovsko – Křeslo v parlamentu neobhájil Jaroslav Krákora z ČSSD, který byl poslancem dlouhá čtyři volební období. Jeho strana ve volbách výrazně propadla a jednašedesátiletý politik se tak do sněmovny nedostal.

Jaroslav Krákora (ČSSD) byl dlouhá čtyři volební období poslancem. Foto: Facebook Jaroslav Krákora

„Je to pro nás obrovské zklamání. Mluvil jsem se stovkami lidí a jen čtyři mi řekli, že budou volit ANO. Podle preferencí jsme měli získat 15 procent a dokonce až 17, ale mít sedm a kousek je velké zklamání,“ okomentoval poslanec, který byl do sněmovny poprvé zvolen před patnácti lety. „Samozřejmě není vina preferenčních agentur, že jsme neuspěli. Asi jsme se neuměli prodat jako Babiš, asi jsme nebyli tak výrazní,“ domnívá se.

To, že musí odejít od rozdělané práce, ho nijak netěší. „Bavilo mě to, myslím, že jsem to dělal slušně, a ještě jedno období jsem chtěl pracovat jako poslanec. Ale na politiku jsem nezanevřel, jen ji nebudu dělat jako hlavní zaměstnání. Nebudu ani vystupovat z ČSSD,“ ujistil.

Nadále se Jaroslav Krákora bude zřejmě více věnovat lékařské profesi. „Lékařů je nedostatek, například nejsou revizní doktoři ani posudkoví lékaři. Nabídky mám,“ naznačil, kde se teď může angažovat vyšší měrou.

Jaroslav Krákora je od roku 2002 poslancem Parlamentu ČR, v němž se dlouhodobě zabývá zdravotnictvím. Mimo jiné působil jako místopředseda Výboru pro zdravotnictví. Byl také zastupitelem v Chomutově a v Ústeckém kraji. V současnosti je členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.