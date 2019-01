Jirkov, Klášterec n. Ohří - Zámek láme své návštěvnické rekordy. V Klášterci nad Ohří naopak hlásí mírný propad.

Zámky po celé ČR hlásí citelné propady v návštěvnosti. Na Moravě „šla“ dolů až o polovinu. Oproti tomu si ředitelé zámků na Chomutovsku nemohou stěžovat.



„U nás je úbytek přibližně o dvacet procent,“ uvedl ředitel kláštereckého zámku Petr Hybner. „Není to tak drastické jako na Moravě, ale budeme se snažit návštěvnost podchytit ještě v září a nalákat školní zájezdy,“ dodal.



Důvodů, proč je zájem nižší, je podle něj víc. Mělo na něj vliv červencové tropické počasí, které přálo víc kempům než zámkům a dalším kulturním zařízením a také tak často zmiňovaná krize. „Lidé mají nejspíš méně peněz. Znát je to na odlivu turistů z Německa. I tam šetří,“ domnívá se ředitel zámku.



Zcela opačnou zkušenost mají na zámku Červený hrádek, kde počty návštěvníků lámou oproti uplynulým letům rekordy. Oproti loňsku už nyní evidují dvojnásobnou návštěvnost.



„A to nepočítám návštěvníky kulturních akcí, jde ´jen´ o prohlídky,“ upozornil ředitel KVIZu, který zámek spravuje, Bedřich Fryč.



Nutno podotknout, že letošní sezóna na červenohrádeckém zámku je odlišná tím, že prvně potrvá většinu roku. Zámek se otevřel nikoli na jaře, jak bývá zvykem, ale už v únoru. „Zahájili jsme ji divácky velmi úspěšnými výstavami Šklebíků a prodejní výstavou sběratelských panenek,“ upřesnil Fryč. Následovala další silně sledovaná a navštěvovaná výstava Arabela, kterou uváděl přímo představitel čaroděje Rumburaka Jiří Lábus.

Kolik přišlo lidí



Zámek Klášterec nad Ohří

Od 1. 1. do 31. 7. – 11 976 návštěvníků



Zámek Červený hrádek

Od 1. 2. do 31. 7. – 11 312 návštěvníků