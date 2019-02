Krušné hory - Ideální podmínky panují na horách i přes oteplení, které si užíváme v níže položených městech.

Na Klínovci jsou v provozu všechny vleky i lanovky. Denně se lyžuje na prachovém sněhu od 9 do 16 hodin, večer od 16 do 21 hodin. Na Alšovce probíhá provoz rovněž od 9 do 16 hodin, večerní lyžování ale probíhá jen v pátek a sobotu.