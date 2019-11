Školské odbory nesouhlasí s tím, jak dopadlo vyjednávání o růstu učitelských platů, a tak na středu vyhlásily stávku. Řada škol se neotevře, včetně několika na Chomutovsku.

Klasická výuka odpadne ve všech třech základních školách v Klášterci nad Ohří. „Drtivá většina učitelů chce využít svého práva stávkovat, takže nemáme, jak bychom zabezpečili výuku,“ vysvětlil ředitel školy Petlérská Jaromír Mácha. „Zavřená bude i družina a jídelna, takže bude bohužel na rodičích, aby se o děti postarali,“ doplnil. Do tříd se nedostanou ani školáci z Krátké a v omezeném režimu pojede Školní, která jako jediná nabídne náhradní program a zpřístupní družinu i jídelnu.

Zavřené budou také tři základní školy v Chomutově, a to včetně družin: Jde o školu na Písečné, Zahradní a 17. listopadu. I v dalších chomutovských školách můžou chybět kantoři, jde ale jen o jednotlivce, takže si s výpadky poradí za běhu.

„U nás se ke stávce přidávají jen dva učitelé. Samozřejmě všichni by chtěli více peněz, ale ta dvě procenta navýšení, o která se jedná, řešit nebudou,“ zmínila ředitelka Základní školy Školní Vlasta Marková. „Navíc je stávka nevhodně načasovaná. Školáci měli volný celý minulý týden,“ doplnila.

K účasti na stávce nevidí důvod ani ředitel školy Ak. Heyrovského Miloš Zelenka. „Jednodenní stávka je šaškárna. Je to jen výtah odborářských bossů do Senátu,“ míní. „Stávka má zabolet, v tom případě ale musí být připravená a trvat by měla několik dnů. Pak bychom se nejspíš připojili,“ uvedl ředitel. Hlavní problém současného školství vidí v tom, že se řady učitelů tenčí a mladé to na kantorské pozice neláká. Stávka se ale týká nedohody, kdy odboráři žádají desetiprocentní růst základních platů, zatímco premiér s ministrem školství navrhují osm.

V Jirkově budou zavřené tři základní školy, a to Budovatelů, Nerudova a Krušnohorská včetně družin. Jako vždy pojede škola Studentská a městské gymnázium, i když stávku podporují.

Pokud jde o gymnázia, hodiny odpadnou studentům v Klášterci nad Ohří, otevřené nejspíš zůstane gymnázium v Chomutově a s určitostí v Kadani. „U nás v Kadani nebude stávkovat vůbec nikdo,“ zkonstatovala vedoucí ekonomického odboru Jana Viková, kterému podléhá i školství.

Učitelská stávka představuje pro řadu rodičů starosti navíc. „To si snad dělají srandu, kam tě jako dáme? Vždyť jsme celý den v práci,“ hořekovala jedna z maminek, když v pondělí vyzvedala svého druháčka z družiny jirkovské školy Budovatelů.

Zpráva zaskočila také Moniku M. z Klášterce na Ohří. „Chápu učitele, že stávkují, když byli dlouhodobě a opakovaně zklamávaní,“ zmínila. „Až na to, že nám rodičům komplikují život. Děti měly volno celý minulý týden kvůli prázdninám a ředitelskému volnu, ale dobře, s tím jsme počítali. Teď se na poslední chvíli dozvídáme, že bude škola zavřená zase. Já mám ve středu celodenní školení v Praze, které nemůžu zrušit, takže to bude na manželovi,“ dodala.