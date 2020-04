Měření teplot, maximální hygiena, izolace. To vše domovy pro seniory na Chomutovsku s nejvyšší obezřetností dodržují. Aby ochránily své klienty před zavlečením koronaviru, některé plánují, že se s nimi personál dlouhodobě zavře v ústavech.

„Jsme ze současné situace nervózní, nákazu sem může zanést někdo ze zaměstnanců. Blíží se Velikonoce a nevěřím, že se rodiny nebudou navštěvovat,“ uvedla ředitelka kláštereckého ústavu sociálních služeb Miroslava Lizáková. Na prvního nemocného nechce čekat.

„Uvažujeme proto, že do toho preventivně půjdeme dříve. Už se nám přihlásilo patnáct dobrovolníků, máme i náhradníky, které nastěhujeme do prostoru blízké mateřské školy. Už tam jsou navezené postele. Zaměstnanci tak budou přecházet jen mezi školkou a domovem pro seniory,“ doplnila. Takto by to mělo zůstat až do ukončení nouzového stavu, začátek zatím není určený.

Krizový plán mají i ostatní ústavy. „Také plánujeme, že se v případě potřeby sebereme a s klienty se hermeticky uzavřeme uvnitř. Chomutovsko zatím tolik postižené není, raději jsem si ale do kanceláře přinesla kufr, spacák a matraci,“ prozradila ředitelka kadaňské správy sociálních služeb Lenka Raadová. Zaměstnanci se mají v domově střídat ve dvou skupinách po čtrnácti dnech, přičemž ta, která nebude ve službě, přejde do domácí karantény. První skupina už má údajně sbaleno.

Také v Jirkově mají na seznamu čtyřicet dobrovolníků, kteří by se v domovech v Mládežnické ulici a U dubu střídali po dvou týdnech, aniž by mezitím navštívili své rodiny.

V Chomutově oproti tomu několikatýdenní služby neplánují, spoléhají na vyzkoušené profesionální postupy. „Nebudeme se s klienty zavírat, protože co bude, až se po dvou týdnech směna vystřídá? Nebo co až se otevře po ukončení nouzového stavu? Riziko nákazy bude stejné,“ namítla ředitelka Sociálních služeb v Chomutově Alena Tölgová.

„Dodržujeme na vysoké úrovni všechna hygienická a další opatření. Jak se chovat, když je karanténa, máme navíc vyzkoušeno kvůli dřívější nákaze stafylokokovou infekcí MRSA,“ doplnila.

Polovina domovů nemá, jak by vyhověla vládnímu nařízení týkající se vyčlenění desetiny lůžek pro případnou izolaci pacientů. Klášterec a Chomutov mají pár lůžek volných a poradí si díky sestěhování klientů. To však není možné v každém zařízení. Problém by to byl pro Kadaň i Jirkov.

„Potřebovali bychom třicet lůžek, přitom jich máme osm,“ poznamenala ředitelka Městského ústavu sociálních služeb v Jirkově Eva Šulcová. Těžko bude hledat řešení zvláště v domově U dubu, kde je 67 z 84 klientů v pokojích se zvláštním režimem a kde by byl pobyt zdravých i nemocných riskantní.

„Nedokážeme tam udržet bariérový režim. Jsou tam lidé s demencí, kteří jsou mentálně na úrovni dvouletého dítěte a vůbec nechápou, co se kolem nich děje. Nedokážou dodržovat nějaká nařízení, jako že nesmí vycházet z pokoje a mají nosit roušky,“ vysvětlila ředitelka.

Ve všech domovech na Chomutovsku se kromě dodržování dalších vládních opatření, kam patří i zákaz společného stravování a aktivit, snaží klientům zpestřit dny. Povídat si s nimi, trénovat paměť, předčítají jim a mnohé další. Pokud někdo nemá mobil, aby si mohl popovídat s rodinou, tomu ho domovy propůjčují, možné jsou mnohde i hovory přes program Skype.