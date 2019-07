Podle mapy exekucí je na Chomutovsku 63 dětí, které mají nejméně jednu exekuci, ve skutečnosti jich ale může být daleko více.

„Jedná se o čísla, která dodala Exekutorská komora v roce 2017,“ upozornil ředitel ústecké pobočky společnosti Člověk v tísni Vít Kučera s tím, že novější se nepodařilo získat. Nejmladšímu chomutovskému dlužníkovi jsou čtyři roky a dluží 221 korun. Nejvyšší částku exekutoři vymáhají od osmnáctiletého Chomutovana, a to 26 680 korun. Tři děti mají ne jednu, ale dvě exekuce.

„Je to zvrácenost, která nemá jinde v Evropě obdoby,“ odsoudil současný stav věcí Kučera. Organizace proto vede kampaň pod titulem Zadlužené děti, která chce podpořit přijetí novely občanského zákoníku a pozměňovací návrh insolvenčního zákona. Ty by měly zadlužení dětí přenést na jejich rodiče či jiné zákonné zástupce.

Stejnému tématu se společnost věnovala v úterý 16. července v Chomutovské knihovně. Jak upozornila, k zadlužení často dochází tak, že rodiče nezaplatí například poplatky za odpady, pokutu za jízdu načerno či fakturu mobilnímu operátorovi. Nemusí to být jen kvůli lehkovážnosti, roli hraje i skutečnost, že pokud se přestěhují, o dluhu se nedozvědí. Dlužná částka pak násobně narůstá kvůli exekutorským odměnám a dítě vstupuje do dospělého života s těžko řešitelnou zátěží.

„Například se stává, že 'vylétá' z dětského domova a šup, je tu exekuce,“ poukázala dluhová poradkyně Lucie Vršecká, která pracuje s chomutovskými klienty. „To dítě ale problém nezpůsobilo. Je to nemorální,“ upozornila.

Kdo by rád prověřil, jestli náhodou není v hledáčku exekutorů, najde potřebné kontakty na webových stránkách zadluzenedeti.cz.

Práce začíná mapováním, kde dluží a kolik. „Na soudu je možné nechat si bezplatně vyjet přehled exekucí. Poté zjišťujeme, jestli některá není protiprávní,“ dodala dluhová poradkyně. To lze odhalit například na serveru dolozkomat.cz. Pokud se ukáže, že mladistvý dluží, nezbývá, než aby platil, sotva začne vydělávat. Možnost, že by byl běžící exekuce zbavený, zatím neexistuje. Mnohdy se tak stává, že se před závazky ukryje v šedé zóně: přijímá práci načerno a střídá podnájmy, zatímco dluh dále naskakuje.

Pokud by se podařilo schválit novelu občanského zákoníku, zabránilo by to rozšiřování řad dětských dlužníků. „Na dětské exekuce, které vznikly dříve, ale nebude mít vliv,“ upozornila poradkyně. „Možností by byla amnestie,“ přála by si.

Na problém zadlužených dětí upozorňuje v dětském oddělení Chomutovské knihovny také instalace exekučně zabavených hraček. K vidění je do 26. července.