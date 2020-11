Křehká pečínka po staročesku přivezená na Svatého Martina přímo před dveře. Aby lidé kvůli uzavřeným restauracím nepřišli o tradiční husí hody, zařídí jim je včetně dovážky domů. Je to způsob, jak se udržet a připomenout se zákazníkům.

Svatomartinské husy z Lesné

7. 11. – 8. 11. přes okénko.

Svatomartinské husí hody Restaurace Republika Chomutov 6. – 15. 11. s rozvozem.

Svatomartinské menu ze zámku Červený Hrádek 9. – 12. 11. přes okénko, rodinné balení se čtyřmi porcemi s rozvozem.

Ve všech případech je potřeba si jídlo objednat předem.

Chomutovská Restaurace Republika například slibuje husí hody jako od babičky. „Svatomartinské hody obsahují jednu celou, pomalu přes noc na jablkách pečenou tří a půl kilovou svatomartinskou husu, bílé a červené brusinkové zelí, houskové a špekové knedlíky, bramborovou roládu a výpek. Šťávička je v samostatné sklenici,“ láká šéfkuchař Marek Srbecký. „Jako dezert je přibalený domácí švestkový koláč s mákem, máslovou žmolenkou a skořicovou zakysanou smetanou,“ nezapomněl dodat.

Co víc, lidé ani nebudou muset k výdejnímu okénku. Vše dostanou v piknikovém koši i s pekáčem a dalším nádobím přímo před vlastní práh. Tento způsob dopravy už si restaurace vyzkoušela a uspěla s ním.

„Naší vlajkovou lodí je totiž zážitkové menu, které jsme chtěli lidem dopřávat i v této době. Když jsme ale přemýšleli, jak jim ho dopravit, chtěli jsme, aby to bylo na úrovni, ne v plastových krabičkách. Nakoupili jsme tedy piknikové koše,“ nastínil majitel restaurace Dušan Dufka. „Vzápětí se o to strhl obrovský zájem, což nás těší. Jídlo rozvážíme nejen po Chomutově a Jirkově, ale zajíždíme i do Kadaně, Klášterce nad Ohří a Mostu a dokonce si nás našli i Pražané. Když jsme jim vysvětlili, že tam s menu nepojedeme, přijeli si pro něj sami,“ doplnil potěšeně.

Zdroj: Restaurace RepublikaHlavní motivy, proč rozšířil klasické výdejní okno o zážitkové menu s dovážkou, má dva. „Chceme si udržet vybudovaný okruh zákazníků, ale také udržet kolektiv, který jsme dlouho budovali a neradi bychom, aby se rozprchl,“ vysvětlil podnikatel.

Pro svatomartinské hody má jeho restaurace nakoupeno více než čtvrt tuny husího masa. Pečínku vozí na objednání od 6. do 15. listopadu, například víkendy už má ale rozebrané.

Svatomartinské husí hody si nenechá ujít ani zámek Červený Hrádek. Menu s polévkou, hlavním jídlem, dezertem a nápojem bude nabízet od pondělí do čtvrtka. „Jako polévku chystáme husí kaldoun s játrovými knedlíčky, pečenou husu s červeným zelím a jablky, špekový knedlík a jako dezert švestkový koláč se žmolenkou,“ přiblížil provozní restaurace Martin Fiklík. „Je to klasický staročeský recept, žádná moderna,“ doplnil.

Zájemci, kteří si chtějí dopřát jednu či dvě porce, si pro ně budou muset zajít k zámeckému výdejnímu okénku. Je na nádvoří. Rodinné balení čtyř porcí zámecký tým odveze i s lahví svatomartinského vína na adresu. Nesmí to být ale dál než do Jirkova, Chomutova a okolí.

„Chceme se připomenout, že tu jsme stále pro lidi,“ uvedl šéf jirkovského kulturního zařízení Marek Lukáš. „A protože nevíme, co bude do budoucna, zjišťujeme také, jestli bychom podobným způsobem mohli pracovat dál. Snažíme se sice vařit jeden den v týdnu, výdej je přes okénko, ale nedaří se nám dostat nahoru na zámek dost lidí,“ doplnil.

Zdroj: Deník / Miroslav RadaK svátku Svatého Martina si přichystali dobroty i na Lesné. „Svatomartinskou husu pečeme jako ji pekly dávno i naše prababičky ve smaltovaných pekáčích v originální šamotové peci,“ připomněla Dana Tarantová z Informačního centra Lesenská pláň. „Šamotová pec se vytápí na teplotu 400 stupňů Celsia krušnohorským bukem. Husy pečeme pozvolna deset hodin,“ doplnila. Chybět nebude paštika z husích drobů a s domácím chlebem, polévka a dezert v podobě domácích svatomartinských rohlíčků. Pro lesenské menu si zájemci musí přijet, výdej je přes okénko a nejlépe do vlastních nádob.