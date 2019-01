Chomutov - Lidé si stěžují na desítky tlejících těl u břehu nádrže. Na vině je nejspíš horké počasí a parazit.

Uhynulá rybí těla šíří silný zápach | Foto: Facebook Jana Přecechtěla

Nafouklá těla úhořů a pronikavý zápach. Kdo rád tráví čas u Bandy, chodí tam venčit psa, zaběhat si či se jen projít, setká se s nemilou věcí. Po obvodu nádrže na hladinu každodenně vyplouvají hadovitá těla uhynulých úhořů, ztráty jdou do stovek kusů. Podle rybářů z místního rybářského svazu není způsob, jak je zachránit, a tak se smiřují s tím, že zřejmě přijdou o všechny.

Ve vodách Bandy rejdí celá řada ryb od štik, kaprů, plotic, sumců, cejnů a candátů až po úhoře. Hromadně však hynou jen úhoři. „Už je jich kolem tří set. Uhynulá těla sbíráme a likvidujeme každý den od minulého pátku. Jsme spolkem dobrovolníků, takže všichni máme práci, ale sehnali jsme akční důchodce, chlapi vyběhli z práce a šli jsme to posbírat,“ řekl jednatel místní organizace Českého rybářského svazu Roman Vašíček.

Velký otvický rybník, zvaný též Banda, pohledem z dronu. Foto: Deník/Roman Dušek

Podle místních se tam ale mrtvá těla ryb objevují o dost déle. „Je to už měsíc. Bohužel blbé teplotní podmínky. Každopádně to v té vodě hnije. Proč to někdo neobejde a nevyhodí?“ podivoval se na facebookové stránce PRO Chomutováky Jakub Hassl. „Taky jsme to viděli a divím se, že tam ještě vůbec provozují ten surf, protože ten smrad se nedá vydržet,“ napsala Kateřina Obstová. „Nemluvě o tom, že se v tom lidi dokonce dobrovolně koupou,“ poznamenala.

Podle rybářů leží další těla úhořů na dně a vyplouvají postupně, takže se den za dnem stále budou objevovat a bude potřeba je vysbírávat. Koupání v nádrži, která k tomu navíc není určená, rozhodně nedoporučují.

Na úhynu úhořů má podle rybářů zásadní podíl počasí. „Ta situace je jednoznačně způsobena dlouhotrvajícím suchem a teplem, kdy se prohřívá i dno nádrže, kde je zvýšené množství sedimentu. Rychle fungují rozkladné procesy a zvyšuje se podíl amoniaku,“ přiblížil hospodář Českého rybářského svazu v Ústí nad Labem Václav Jelínek.

„Pokud se jedná o ryby, které nedokážou vyplavat na hladinu, aby si vylepšily kyslíkový režim, jsou odsouzené k úhynu,“ dodal.

V podezření je parazit

Roli také může hrát přítomnost parazita v těle úhořů, která je zeslabuje. Před několika lety padla generace úhořů v Bandě za oběť krevnatce úhoří, což je hlístice parazitující v těle těchto ryb. I proto mají rybáři podezření, že zaúřadovala podruhé. „Při sběrech uhynulým úhořům pářeme břicha, abychom zjistili, zda nejsou nakažení,“ podotkl Vašíček z chomutovského svazu. S jistotou to však může potvrdit až Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický v Českých Budějovicích.

Ať už se jedná o napadení parazitem či špatnou vodu, rybáři nemají žádný účinný nástroj, jak situaci řešit. „Na hlístici nic neexistuje, nedá se léčit nějakými prostředky, a zhoršená kvalita vody je věc hydrologická, při současném průběhu léta můžeme těžko něco dělat,“ dodal Jelínek.

Vlastník nádrže, Povodí Ohře, aspoň zvýšil přítok vody na maximální možnou míru, situaci sleduje i odbor životního prostředí magistrátu, který dostal stížnosti na stav v nádrži od obyvatel.