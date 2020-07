Aby si Chomutovan mohl koupit starší třípokojový byt o přibližně 70 metrech čtverečních, musí vydělávat čtyři roky a deset měsíců. To je o 12 měsíců více než před rokem. Ceny za bydlení totiž rostly rychleji než mzdy.

Měřítkem je v tomto případě byt za zhruba milion korun a průměrný čistý příjem 22 660 korun měsíčně, který by ale zájemce musel beze zbytku ušetřit. Ve srovnání s ostatními kraji jsou ceny bytů v Ústeckém kraji nejnižší. O to větší zájem o ně ale projevují lidé z jiných měst, takže se nabídka zmenšuje.

„Ještě před rokem, dvěma jsme mívali v nabídce v Kadani a v Klášterci nad Ohří běžně po padesáti bytech, dnes je to kolem dvaceti,“ zmínil Oleg Ibl, který pracuje jako realitní makléř pro společnost Sasme v Kadani. „Pro Pražany je výhodnější koupit si tady šest bytů než jeden v Praze. Skupují je také lidé z dalších větších měst, z Plzně z Karlových Varů, ale také cizinci, například Rusové,“ doplnil.

Právě vyšší poptávka vyhání ceny nahoru, a to i v místech, která nepatří k žádaným. „Cena za poslední dva roky vylétla o 150 procent. Byt, který se tehdy na sídlišti prodával za 400 tisíc, je dnes za více než milion,“ popsal Ibl.

Na tom, že se nabídka bytů nabízených k prodeji na Chomutovsku zmenšila, se shodují i další realitní společnosti. „Myslím, že nabídka je menší i proto, že se tolik lidí nepouští do prodeje a raději je pronajímají, díky čemuž mají pasivní příjem,“ soudí majitelka chomutovského Domu realit Lucie Kučerová.

Mezi kupce, kteří nejsou místní, ale nepatří nutně jen investoři.

Občas jde o mladé lidi, kteří by jednou rádi do svého a jinde na bydlení nedosáhnou. „Přemýšlím, jestli by nestálo za to koupit si byt v Chomutově nebo v Mostě, protože jsou neuvěřitelně levné. Na vlastní byt v Praze a okolí rozhodně jen tak mít nebudu,“ uvedl například Lukáš D. Sám pochází z Chomutovska, po vysoké škole ale zůstal v nájmu v hlavním městě, kde má také práci jako IT expert. „Ještě nevím, jestli se na sever vrátím, rozhodne, jestli tu pro mě bude práce na odpovídající úrovni. Když tu koupím byt, budu mít na vybranou. No a peníze vložené do něj se mi do té doby zhodnotí líp než na účtu,“ uvažuje.

Zájem je o střed města

V rámci Chomutova přetrvává mezi místními zájem o bydlení ve středu města. „Navíc po rekonstrukci,“ podotýká Karel Škrdle, jednatel chomutovské realitní kanceláře Orionis. „Je to kvůli situaci ve stavebnictví, kdy si dobrá firma na vás udělá čas možná za rok, horší dříve, ale výsledek není podle očekávání. Radši chtějí byt hotový a vezmou si na to hypotéku,“ podotkl. Kancelář, kterou zastupuje, údajně nezprostředkovává prodej bytů jako investic. „Nechceme prohlubovat problémy na sídlištích, proto se tomu vyhýbáme,“ dotkl se palčivého tématu, kterým je byznys s chudobou.

Nové byty v rámci Chomutovska nerostou. Například Kadaň ale plánuje, že vybuduje kolem dvaceti malometrážních startovacích bytů v bývalém Slovanu a bude je pronajímat mladým lidem. Bude to odrazový můstek, než se dopracují k vlastnímu bydlení.