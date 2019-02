Biflování letopočtů, nekonečné ometání střepů štětcem a nález století v nedohlednu? Archeologie není vůbec žádná nuda, a to ani pro ty, kteří ji ještě nevystudovali. Děti z regionu s ní tráví prázdniny na táborech, jejich organizátoři si za to možná dojdou pro ocenění.

Kadaňský Archeoklub, který funguje při městském muzeu, pořádá příměstské tábory, které jsou doslova cestou do historie. „Děti si na vlastní kůži vyzkouší všechno, co museli dělat a znát lidé od paleolitu do římské doby,“ popisuje kadaňská archeoložka Jana Šílová. Čeká na ně drcení obilí na zrnotěrce, pečení ve slovanské peci nebo výroba keramiky.

Tábory organizují kadaňští archeologové i s kolegy z Oblastního muzea v Mostě a členy chomutovského muzea Na Kočičáku. Pravěk na vlastní kůži pak malí archeologové zažijí ve skanzenu Březno u Loun, kde prožijí i noc pod širou oblohou. „Děti si tím, že si všechno vyzkouší, zapamatují o mnoho více, než když jim o tom jen povídáme,“ říká Šílová. „Samozřejmě se jim do výkladu snažíme vsunout slovíčka paleolit, neolit. Ale neděláme si iluze, že je nezapomenou,“ usmívá se archeoložka.

A protože doby dávno minulé se nenesly jen ve znamení hostin a pokojného obhospodařování políček, čeká na děti i dobývání. A to rovnou Věčného města. Během tábora se děti rozdělí na Kelty a Římany, vyrobí zbroj a pustí se do bitvy o Řím. Ta podle organizátorů končí často i brekem. „Ke zraněním nedochází, dobývají papírové věže a házejí po sobě papírové koule, ale neuvěřitelně se pro to nadchnou a hra je pohltí,“ popisuje archeoložka bitevní vřavu. „Pak ani nespí, ještě druhý den jsou plní dojmů z vítězství nebo prohry,“ líčí Šílová.

Právě zápal dětí stejně jako dospělých pro historii a archeologii považují muzejníci za velmi důležitý a schopnost veřejnost nadchnout téměř za povinnost. Loni poprvé soutěžili o ocenění Zlatý mamut, které mohou získat za popularizaci této vědy. Kadaňský Archeoklub je mezi 38 letošními nominovanými.

Cena je projektem Archeologického ústavu AV ČR, Moravského zemského muzea a Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Výsledky by se přihlášení měli dozvědět každým dnem. První cena zahrnuje finanční odměnu a zajímavou medaili mamuta. A skutečně je z drahého kovu. „Kopie mamuta je jemně pozlacená plátkovým zlatem,“ potvrzuje autorka návrhu a šperkařka Pavla Strakošová.