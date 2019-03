Patří k nejlepším světovým musherkám, což opět dokázala na nedávném mistrovství světa psích spřežení v Savojských Alpách ve Francii. Martina Štěpánková je první Češka, která vybojovala mistrovský titul v disciplíně skijöring s jedním psem a další v kombinaci. „Letošní závody vyšly naprosto skvěle, i když jsme měli tento rok nejhektičtější,“ podotkla závodnice, která kloubí sport s rodičovskou dovolenou. V drsném a ryze severském sportu boduje přesto, že musí za sněhem dojíždět do Krkonoš. Protože žije v Jirkově, trénuje také na Lesné.

Jakou důležitost pro vás poslední vítězství mají?

Obě zlaté medaile pro mě mají stejnou váhu, jako každá jiná. Pocitově je ale vítězství cennější o to, že jsem první Češka, která ho získala. Navíc v kombinaci, což je pro Skandinávce královská disciplína (jedná se o jízdu psího spřežení s pulka saněmi s povinnou zátěží a jezdcem na lyžích a dále skijöring, při němž je jezdec připoutaný tažným lanem ke psovi - pozn. red.).

Jaká byla vaše příprava na mistrovství?

Byla nejhektičtější a přesto se vše podařilo. Letošní sezóna byla nejtěžší, pokud jde o čas a přizpůsobení tréninků naší dceři. Malé je rok a půl, jsem na mateřské. Kdybychom neměli na blízku babičku, nedali bychom to. Navíc pro nás bylo mínusové, že nám mistrovství posunuli o měsíc dopředu, takže jsme měli méně času. Hrotili jsme každý trénink, do toho se stalo, že počasí stálo za prd, přišla nějaká ta viróza, pes začal kašlat, pak roztržená tlapka. Takže i nějaké to štěstí muselo být. Letos to všechno vyšlo a bylo to úplně super.

O to víc jste si musela vychutnat triumf, bylo to tak?

Vstřebávala jsem to několik dní. Manžel vše natáčel a pouštěl on-line. Komentátor tomu dal šťávu, že jsme brečeli my i naše babičky. Několik dní jsme si to pouštěli a bylo to moc hezké.

