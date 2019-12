Teploty pod nulou jsou totiž pro vodoměry i přípojky nebezpečné. Zkušenosti uplynulých let ukazují, že nejčastěji zamrzají vodoměry v neobydlených či rekreačních objektech. Zaskočeni tak mohou být nejen majitelé rodinných a obytných domů, ale i zahrádkáři a rekreanti. Stejně riziková může být také situace, kdy mrazy poleví a dojde k náhlé změně teplot.

Za ochranu vodoměru si odpovídá každý sám a náklady na výměnu vodoměru či zprovoznění zamrzlé přípojky se mohou vyšplhat na několik tisíc korun.

Podle slov mluvčí společnosti SčVK Ivety Kardianové se firma snaží poradit zákazníkům, jak chránit vodoměry a tím ušetřit. „I přes časté varování loni došlo k poškození 587 vodoměrů mrazem. Tento počet byl více než dvojnásobný oproti roku 2017," uvedla Iveta Kardianová.

Jak ušetřit čas i peníze

Pokud je vodoměr umístěný venku v šachtě, měl by se majitel přesvědčit, že je dobře uzavřena. Poklop šachty by měl být přikryt tepelnou izolací. V případě, že mají uhodit silné mrazy, měl by být i samotný vodoměr řádně obalen tepelnou izolací, která k měřicímu zařízení nepropustí chlad. Důležitý je rovněž materiál, který majitel k ochraně použije. K zateplení vodoměrů nejsou vhodné materiály, které vlhnou.

Chránit je nutné i vodoměr, který je uvnitř domu. V případě, že je vystaven nižším teplotám, je důležité obalit jej izolačním materiálem stejně jako zateplit i potrubí. Do chodby obytného domu, sklepa či jiné místnosti, ve které je vodoměr umístěn, se nesmí dostat chladný vzduch zvenčí. Škody může napáchat i zapomenuté otevřené nebo rozbité sklepní okénko či dveře.