Pozemek, který je dnes využívaný jako recyklační depo stavebních materiálů a ročně jím procházejí tisíce tun odpadu, najde nové využití. Za chomutovským hypermarketem Globus má podle plánů vyrůst obchodní dům s nábytkem Möbelix. Záměr už dostal kladný posudek EIA, což je odborný podklad pro další řízení, který zkoumá možné dopady na životní prostředí.

Investorem je pražská společnost TBB. Stavět chce začít na jaře, finiš je plánovaný na listopad příštího roku. „Obchodní dům máme například v Karlových Varech, je vysoce navštěvovaný a stejné očekávání máme i od Chomutova, který patří k největším městům Česka,“ uvedla zástupkyně společnosti Radka Švandová. V rámci Ústeckého kraje je prodejna v Ústí nad Labem a od loňského roku v Mostě.

Projekt se týká území o rozloze zhruba 180 tisíc metrů čtverečních v úseku mezi hypermarketem a bytovou zástavbou v Nových Spořicích. Pozemek aktuálně využívá firma Vodohospodářská stavební, která tam má depo pro úpravu a recyklaci stavebních a demoličních odpadů. Hlavní objekt obchodního domu má vyrůst v těsném sousedství čerpací stanice v Černovické ulici a bude mít podobu jednopodlažní železobetonové haly s prosklenými vstupy. Samotný obchodní dům zabere 90 arů, tedy polovinu území a před ním vznikne 108 parkovacích míst. Počítáno je i s výsadbou zeleně.

V centru najde práci osmdesát zaměstnanců, jakožto odborných poradců, ve skladu, ve výdeji a v bistru. Na plný úvazek jich má být zaměstnaná nejvýše čtvrtina, ostatních získají částečný úvazek.

Řada Chomutovanů se na nové obchodní centrum s nábytkem těší. Díky cenové dostupnosti a výběru je srovnávané se skandinávskou Ikeou. Nadšení nesdílejí především někteří z obyvatel v Nových Spořicích.

„Vypadá to, že se zvedne ruch a přijdeme o ´vesnický´ klid, kterého si tady považujeme,“ povzdechla si Vlasta Wenischová. „Dříve se spekulovalo, že tu budou rodinné domy, což by bylo daleko lepší, než mít za zády velké nákupní centrum,“ dodala.

Blanka Novotná si považuje nabídky nábytku, který má Möbelix, také by ale dala přednost klidu a prostoru. „Nábytek mají docela dobrý, podobně levný jako Ikea, jenže ho nekupujeme každý rok. Klidně si pro něj někam zajedeme. Spíš mám obavy, že ´padne´ celé to pole tady a my přijdeme o naše procházkové korzo,“ lituje předem.