Už téměř dva roky uplynuly od vteřiny, která malíře a otce tří dětí Milana Tótha upoutala na lůžko. S následky mozkové příhody se pere úspěšně, přemáhá ochrnutí své dominantní poloviny těla, vstal z invalidního vozíku. Vrátit zpět na sto procent do života by ho mohla léčba pomocí kmenových buněk ve spojení s cvičením. Pro české pacienty je to zatím ale spíše hudba budoucnosti.

Milan Tóth ochrnutí přemáhá především díky cvičení a rehabilitacím. „Od začátku tvrdě pracuje, jak jen to jde. Dnes dochází čtyřikrát týdně na cvičení, doma cvičí Vojtovu metodu,“ vypráví manželka Jana Tóthová. „Velký pokrok se podařil za dva měsíce od té doby, co cvičí s mechanickou dlahou. Vrací se mu hybnost do prstů na ochrnuté pravé ruce,“ doplňuje. Dnes už také stojí na svých nohou a zvládne chodit i bez hůlky, byť se pere s rovnováhou.

K návratu do stavu jako před nešťastnou událostí ale ještě velký kus chybí. „Zatím není možné, aby šel Milan třeba sám s dětmi ven a ohlídal je. A to je právě naše největší přání, abychom se vrátili k běžnému rodinnému životu,“ doufá Jana Tóthová. Podle rodiny je celý proces léčby náročný na malířovu psychiku, protože to byl vždy muž, který vše dělal bez pomoci ostatních a naopak se snažil jiným pomáhat.

Velmi nápomocná rehabilitačnímu cvičení a zlepšení stavu by mohla být léčba kmenovými buňkami. „Víme o případech, kdy se zdravotní stav lidí, kteří léčbu podstoupili a cvičili, zlepšil takřka na stejnou míru jako před postižením. Posun po léčbě by měl být výrazný. Chtěli bychom to zkusit,“ vysvětluje Jana.

Terapie pomocí kmenových buněk je ale zatím pro české pacienty nedostupná, není totiž českým zdravotnictvím uznána a není ani klinicky ověřená. „V celé republice je jedno centrum v Brně, které pacientům zajišťuje terapii ve spolupráci s Vídní. V Rakousku je léčba povolená zákonem,“ poznamenává umělcova žena. Neuznanou léčbu neproplácí ani pojišťovny, náklady si musí pacienti hradit sami. Aplikace kmenových buněk, které by Milan Tóth podstoupil, stojí 320 tisíc korun.

Umělci může pomoci veřejnost. Nadační fond Cesta proti bolesti nabídl rodině a dárcům svůj transparentní účet, kam lze zasílat na dobrý účel peníze. „Případní dárci napíšou k platbě poznámku, že jde o příspěvek pro Tóthovi, a my jim ho předáme,“ vysvětluje Bedřich Fryč ze správní rady nadace.

Příspěvky se scházejí od minulého pondělí. „Od té doby je pro Tóthovi na účtu 18 900 korun,“ připomíná Fryč.