Mladého malíře postihla mozková příhoda. Kavárna a pražírna pořádá sbírku

Chomutov - Chomutované mohou finančně přispět rodině umělce.

Milan Tóth je autorem kávového obrazu na stěně chomutovské pražírny. Lidé znají jeho fantasy kresby a malby. Foto: archiv Tóthovy rodiny

Mozková příhoda je nemoc, která může potkat kohokoli. Tentokrát si vybrala 38letého jirkovského malíře Milana Tótha, kterého mají mnozí spjatého s chomutovskou kavárnou a pražírnou. Zdobí ji totiž obrovský nástěnný obraz, jenž namaloval kávou.

Právě tam se také bude v sobotu 28. října konat dobročinná sbírka, která mladé rodině se dvěma malými dětmi a třetím na cestě pomůže vypořádat se v příštích měsících s finanční nejistotou. Malíř má polovinu těla ochrnutou a jeho stav je vážný.

Minulou sobotu se ještě zdálo být vše v pořádku. „V neděli ráno jsme se probudili a jen jsme si řekli, že se nám zdály špatné sny, oba jsme po té noci byli unavení. Když byl potom Milan v kuchyni, začala se mu najednou hrozně motat hlava a i když se napil, nepomohlo to. Chtěl si sednout a v tu chvíli už se mu vše zpomalovalo: řeč, chůze,“ popsala jeho manželka Jana Tóthová kritické okamžiky. „Špatně udělal tři kroky a na židli dosedl už s mou pomocí,“ doplnila.

Záchranka Milana převezla do chomutovské nemocnice. Protože nastaly komplikace, následoval převoz do ústecké Masarykovy nemocnice. Teď je opět v Chomutově na neurologické jednotce intenzivní péče. „Je pravostranně ochrnutý, každým dnem mu ale přibývá sil, dnes trochu pohnul ramenem i nohou,“ těší za dané situace Janu Tóthovou.

„Postiženou má ale i pravou část obličeje, špatně se mu mluví i polyká a není mu rozumět. Ale vnímá nás,“ ubezpečila. Lékaři podle jejích slov šetří prognózami. „Ještě je to hodně akutní stádium,“ vysvětlila.

Zatímco se snaží být co nejvíc se svým mužem, děti hlídá babička a pomoc nabízejí všichni kamarádi včetně těch z chomutovské pražírny, kde Milan dříve pracoval jako barista a nejnověji jako pražič kávy. „Je to náš kolega a bezvadný kamarád,“ má jasno Andrea Kočová.

Koncert spojí se sbírkou

V kavárně Café Jacques proto spojí plánovaný sobotní koncert kapel Fixly a Catch Fly, který začíná v 19 hodin, s dobročinnou sbírkou. „Byl to náhlý impuls. Nevíme, co Milanovi dokáže nejlépe pomoct. Víme ale, že jeho žena a děti potřebují po přechodné období pomoct, aby se nedostaly do finanční krize,“ vysvětlil majitel podniku Huy Nguyen.

Příchozí najdou na každém stole lístek věnovaný Milanovu příběhu a do speciální kasičky mohou vhazovat dobrovolné příspěvky, které získá malířova rodina ještě týž den. Za každý příspěvek dostane dárce jako milou pozornost pohlednici s jedním z obrazů Milana Tótha.