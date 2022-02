"Byla to neděle. Kolega mi volal, že bych si měla přijet poslechnout něco k rosomákům," líčí překvapivý ale radostný okamžik chovatelka. "Hned jak jsem dorazila a zaposlouchala se, nebylo pochyb. Samici jsme neviděli a z boudy bylo slyšet živé pískání. Rosomáci mají mladé!"

Oznámení o 'pískající boudě' hned obletělo zoopark a všechny rozveselilo. „Je to pro nás všechny neskutečně radostná zpráva a pokud se vše vydaří, bude to i ohromný chovatelský úspěch,“ raduje se z potomků oblíbených šelem ředitelka zooparku Věra Fryčová. „Nemůžeme se dočkat, až se nám i návštěvníkům ukáží, což ale bude ještě chvilku trvat.“

Mláďata o sobě dala poprvé vědět v polovině ledna, a to právě pískáním a kňučením ve vystlané boudě. A ještě dlouhé týdny tam zůstanou schovaní, v přírodě z nory vylézají po dvou až třech měsících od narození. Chovatelé jsou tak zatím odkázaní jenom na pozorné naslouchání, nechtějí matku s mláďaty příliš rušit. Nevědí ani, kolik malých rosomáčků se vlastně narodilo. „Já sama jsem mláďata zahlédla jen jednou, na malou chviličku a z boku,“ potvrzuje k tomu chovatelka Marcela Horáčková. „Scadi svá mláďata urputně brání, z poměrně milé rosomačky je teď napružený drak,“ dodává s úsměvem.

Zoopark každopádně plánuje, že nadšené čekání na první zvědavý čumáček zprostředkuje živě i veřejnosti. „Zhruba za čtrnáct dní chceme do výběhu instalovat webkameru, díky které budou moci návštěvníci sledovat pohyb u boudy s mláďaty a napjatě je vyhlížet s námi,“ prozradila Věra Fryčová. „Snad nám budou všichni držet palce, aby se Scadi a Boris o své potomky dobře starali a odchov probíhal bez potíží.“

Příroda je často nekompromisní, takže narození mláďat ještě nemusí znamenat úspěšný odchov. „Je to úspěch, radost i nervozita zároveň. Přeci jen je to pro nás všechny poprvé,“ přitakává vedoucí zoologie Miroslav Brtnický. Stejně jako všichni ostatní v zooparku ale věří, že všechno dopadne dobře. „Teď je důležité dát samici i mláďatům co nejvíc klidu. Pravidelně chodíme k boudě poslouchat a monitorovat situaci, ale jinak jsme pohyb u nich omezili na minimum.“

Odchov rosomáků je i v rámci evropských zoologických zahradách výjimečná věc, za minulý rok se mláďata narodila jen asi ve čtyřech z nich. V Chomutově by to byl úplně první úspěšný odchov od roku 1995, kdy tu rosomáky chovají. Současný pár má zoopark ve výběhu dva a půl roku, kdy k samici Scadi přivezl ze zoo v ruském Novosibirsku právě samce Borise.

