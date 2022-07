Kompletní celkové výsledky výzkumu najdete ZDE.

V některých ohledech si severočeská oblast nevedla špatně, v jiných ale zcela propadla. Přesto jsou místní se svou realitou v podstatě spokojeni.

V celkovém výsledku mezi kraji se ten Ústecký umístil na devátém místě ze čtrnácti. Z maxima stovky bodů nasbíral 47. „Letošní výsledky nebereme jako neúspěch, naopak. Po několika letech, kdy jsme byli poslední, čtrnáctí, jsme poskočili na deváté místo. Je to pozitivní směr, vidím to jako úspěch. Hodně se zlepšuje životní prostředí, je to potvrzení toho, že se nám život v Ústeckém kraji daří postupně povznášet,“ myslí si hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

Poslední příčka patřila regionu například v letech 2021, 2020 nebo 2019, letos tak poskočil o pět míst.

Nejlepších výsledků dosáhly letos Hlavní město Praha (84 bodů), Jihočeský (75) a poté Karlovarský kraj (73). Naopak nejnižší skóre získaly Olomoucký (33) a Moravskoslezský kraj 30 (bodů).

Ve výzkumu hodnotí analytická agentura Datank dvě základní oblasti, „environmental“ a „social“, do kterých spadá osm hlavních kategorií. Jde o bezpečnost, volnočasové aktivity a turismus, občanskou společnost a toleranci, péči o děti a vzdělávání, rozvoj infrastruktury, zdravotní a sociální služby, ekologii a životní prostředí a práci. „Jako třetí faktor zohledňuje spokojenost obyvatel, která je zjišťována prostřednictvím dotazníkového šetření na reprezentativním vzorku 3000 lidí,“ uvedl David Pavlát ze zmíněné agentury.

V některých ohledech severočeský region zcela vyhořel. Nula bodů, a tedy jasné poslední místo vyhodnotil výzkum Místo pro život v oblastech péče o děti a vzdělávání, také u volnočasových aktivit a turismu a bezpečnosti. Ústecký kraj má například nejmenší kapacitu základních uměleckých škol, také nejméně sportovních klubů na počet obyvatel. Naopak se tu páchá nejvíce trestných činů. Nejbezpečněji je v Pardubickém kraji. „Vyšší kriminalita je spojená hlavně se sociálně vyloučenými lokalitami. Máme jich tu poměrně dost a nejvíce potíží je právě tam,“ vysvětluje hejtman Schiller.

Rovněž tu nejčastěji hoří; nejméně výjezdů k požárům mají hasiči v Jihomoravském kraji. „Jsme velký a velmi členitý kraj. Máme tu velké množství průmyslových podniků a areálů, kde máme více zásahů. Máme i hodně zásahů v členité krajině, složité výjezdy ve špatně přístupných chráněných oblastech. Jsme i zemědělským krajem, v létě je dost výjezdů k požárům polí nebo strojů. Určitou roli pravděpodobně hraje skladba obyvatelstva,“ uvedl mluvčí hasičů Lukáš Marvan. „Prevenci děláme naplno, věříme, že do budoucna to bude mít efekt,“ dodal.

Bez zajímavosti není ani fakt, že Ústecký kraj má nejméně registrovaných čtenářů na tisíc obyvatel a nejméně domácností připojených na rychlý internet.

Levné byty, chráněná příroda

Jako pozitiva pro Ústecký kraj zmiňují výsledky například nejnižší ceny bytů, vysoký podíl chráněných přírodních oblastí, vysoké počty dobíjecích stanic pro elektromobily, lůžek v nemocnicích či počtu policistů na tisíc obyvatel. Mezi negativy zaznívá nejnižší průměrná naděje na dožití u mužů, nejvyšší podíl nezaměstnaných žen, nejvyšší podíl trestných činů na tisíc obyvatel nebo nejhorší výsledky u státní maturity z českého jazyka. „Pro školství myslím děláme, co můžeme. Potíže jsou bohužel hlavně v sociálně vyloučených lokalitách,“ dodal hejtman Ústeckého kraje.

Data příznivě vyhodnotila oblast ekologie a životního prostředí v Ústeckém kraji. Obsadil 4. místo. V rozvoji infrastruktury 8. a ve zdravotních a sociálních službách 10. místo. V kolonce občanská společnost a tolerance je Ústecký kraj na 12. místě a v oblasti práce 13. Hůř už je na tom pouze Moravskoslezský kraj.

I přes ne úplně dobré výsledky regionu jsou podle průzkumu a oslovených respondentů lidé s životem v kraji v podstatě spokojení. „Lidé jsou velmi spokojeni s životem v Ústeckém kraji. V průzkumu spokojenosti je 3. ze 14 krajů,“ konstatuje průzkum Místo pro život 2022.