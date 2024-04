Apidomek je usazený do malebného prostředí Krušných hor. Stojí ve svahu horské louky v nadmořské výšce 600 metrů nedaleko zříceniny hradu Hasištejn. Jedná se o maringotku, která je vybavená vším, co moderní člověk vyžaduje, jen s tím rozdílem, že místo televize uvnitř najdou velkou skleněnou tabuli, která otevírá pohled od úlu. Díky tomu je možné sledovat práci dělnic včetně toho, jak jejich průzkumnice „tancují“, když informují, kde je nektar.

Medový glamping chce rozjet od dubna. Podle jeho slov je ideální, aby hosté v apidomku strávili nejméně dvě noci, aby se stačily dostavit kladné účinky. Podpořit je má ovčelená voda. Jedná se o pitnou vodu, která se vkládá do průduchů u včelínu, aby se „nabila“. Ke změnám vlastností vody by mělo docházet díky působení biopole včel, které má elektromagnetický charakter. Ovčelená voda má údajně vliv na pokles krevních cukrů. Některým lidem také zmírnila či odstranila dlouhodobý pocit únavy, bolesti hlavy, kloubů a další neduhy.

Ke včelaření se Pavel Kaiser dostal před deseti lety, když pracoval u dopravní policie v Chomutově. Kolega tenkrát zdědil včelstva a učil se s nimi zacházet. „Pomáhal jsem mu a rozhodl jsem se, že bych se včelařství také mohl věnovat,“ zmínil. „Jenže jsem si to představoval příliš jednoduše. Myslel jsem, že k nim zajdu tak dvakrát do roka a bude to vše. Ono je to ale kolikrát i dvakrát denně,“ pokrčil se smíchem rameny.

Rychle ho to ale chytlo. Dnes má skoro třicet včelstev v Místě, Blahuňově a okolí. Medu jeho včely neprodukují tolik, jako ty v podhůří. „Je ale vysoce kvalitní,“ vyzdvihl včelař.

Jeho prodejem se neuživí a stejně tak ani prodejem dalších včelích produktů. Ve spojení s glampingem, což je kombinace táboření v přírodě, hotelového komfortu a nových technologií, už by se to ale mohlo dařit. Proto se před dvěma lety pustil do stavby apidomku. Celý ho postavil vlastníma rukama.

„Různých domků na stromech a týpí už je dnes spousta, apidomky jsou ale netradiční a lidé na to slyší. Jediný takový byl dosud v Orlických horách, my jsme druzí v republice a první v Ústeckém kraji,“ zdůraznil včelař. Apiterapii provozuje také živnostník v Úštěku na Litoměřicku, není však spojená s nocováním.

Apidomek v Místě nabízí veškeré pohodlí. Je v něm prostorná ložnice pro čtyři lidi, kuchyňka, sprcha, splachovací záchod a kamna. Před maringotkou je také krytá pergola s posezením, lehátky, ohništěm a grilem. Kdo rád rybaří, může využít i rybník, který je součástí pozemku. Do budoucna by mohl u cesty k apidomku přibýt i medomat.

Sezóna, kdy bude možné provozovat apiterapii, potrvá vždy od dubna do října. Zájemcům ale bude nabízená také pro klasický glamping v zimním období.

