V městečku na Chomutovsku vznikla petice za zachování veřejného prostoru. Podepsala ji skoro pětina obyvatel. Vadí jim, že by se mělo historické koupaliště proměnit ve stavební parcelu. Podle vedení obce je však údržba areálu neudržitelná.

110 obyvatel Mašťova podepsalo petici za zachování koupaliště. | Video: Deník/ Miroslava Šebestová

Koupaliště v Mašťově, které svým obyvatelům sloužilo už v meziválečném období a lidé se tam chodili koupat ještě před několika lety, pustne. Voda je zarostlá řasami, klouzačka a skokanský můstek jsou neudržované a budova se zázemím zchátralá. Navíc nese známky toho, že se do ní někdo dobýval.

„Když vidím, jak to tady vypadá, chce se mi brečet,“ rozhlíží se po areálu zasazeném v půvabné přírodě pod Doupovskými horami Václav Vrba. K místu má silný vztah. Podobně jako řada dalších obyvatel se sem chodil od dětství koupat, zažíval tu obecní veselice a jako dobrovolný hasič řadu cvičení.

O tom, že by se měla plocha s koupalištěm prodat soukromníkovi, se dozvěděl náhodou. „Oslovili mě zdejší lidé, že bychom s tím místem měli něco dělat. Vypravil jsem se tedy na úřad, že budu dělat správce, vyčistíme to tady, posekáme trávu a obnovíme nátěry, abychom sem znovu natáhli lidi,“ nastiňuje. To však úřad zamítl. „Následně jsem se dozvěděl, že na koupaliště mají kupce,“ dodává Vrba rozčileně.

S tím se nechtěl smířit, a tak obešel Mašťov s peticí, pod kterou získal 110 podpisů. Petenti žádají, aby se obec prostoru nezbavovala. „Žádáme, aby město nečinilo žádné kroky k prodeji nebo pronájmu koupaliště. Naopak aby se město začalo o tento areál bezodkladně starat a věnovalo mu takovou péči a finanční dotace, jaké si tento unikátní veřejný prostor zaslouží, aby mohl sloužit svému účelu,“ stojí v petici.

Představou petentů je, že by plocha sloužila pro odpočinek a relaxaci, i kdyby už nebylo možné se v nádrži koupat. Chtějí, aby bylo okolí upravené a lidé se tam mohli scházet. Vodní plocha by měla být zachována také jako rezervoár vody pro případ požárů.

Signatáři zároveň požadují, aby obec ustanovila jako správce koupaliště Václava Vrbu. Ten by měl zdarma zajišťovat, aby bylo koupaliště zabezpečené, vyčištěné a mohlo sloužit k pořádání menších akcí.

Starostka Mašťova Drahomíra Nováková přijetí petice potvrdila. „Do 17. července musíme odpovědět, pak teprve se uvidí, co bude dál,“ uvedla. Podle jejích slov je koupaliště zchátralé, přítok vysychá a malé město s napjatým rozpočtem nemá peníze ani energii prostor udržovat. „Opravili jsme tam, co jsme mohli, ale plot už je zase zničený. Scházejí se tam narkomani. Proto jsme si řekli, že s koupalištěm musíme něco dělat,“ nastínila situaci. Žádost o pozemek před časem podal místní respektovaný lékař, který by si tam rád postavil dům. Vedení města v tom vidí řešení problému, proto iniciovalo změnu územního plánu.

Někteří Mašťovští soudí, že město jednalo netransparentně. „Myslím si, že je to v první řadě velký podvod na občany, protože tady nebyla žádná veřejná diskuze,“ nešetří kritikou Martin Štěpánek. „Až když nám do sebe zapadlo několik indicií, došlo nám, že se tady ten prodej chystá. Koupaliště má pro nás ale velkou hodnotu,“ dodává.

Slova o netransparentnosti odmítá místostarosta Mašťova Oldřich Vojáček. Ten je zároveň skeptický k tomu, že by koupaliště ještě někdy mohlo plnit úlohu veřejného prostoru.

„Všichni jsou nostalgičtí, protože se tam odehrávala jejich první rande. Patnáct let tam ale nikdo pořádně nechodí. Scházejí se tam hlavně pochybná individua, po kterých tam uklízíme nepořádek a jehly,“ zdůrazňuje místostarosta. „Jestli má tento prostor na druhou stranu někomu udělat radost, protože si tam postaví hezký dům a bude se o to místo starat, proč to neudělat. Zároveň je to pro nás příjem do rozpočtu,“ dodává.

Názory dalších obyvatel Mašťova se v otázce koupaliště liší. Jednoznačně pro zachování veřejného prostoru jsou Marie Klímová, která v Mašťově žije od roku 1947, nebo Olga Kieslingová. „Jsem stoprocentně proti prodeji. Němci na to byli hrdí, bylo to nádherné koupaliště. Teď to tam cíleně nechávají zarůst, zničit a zlikvidovat, aby se to dalo jednoduše prodat,“ soudí.

Rudolf Orgoník je naopak pro prodej. „Bude o to postaráno. Jakmile si to vezme správce s klukama, stejně tam budou chodit jen pít a vegetit,“ je přesvědčený.

Další Mašťovští jsou na vážkách. Chápou, že je prostor obtížné a drahé udržovat, zároveň by jim ale bylo líto, kdyby se ho město vzdalo. Konečné rozhodnutí ze strany Mašťova ještě nepadlo.

