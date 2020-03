Slovan na kadaňském sídlišti „Bé“ by mohl přejít do rukou města. Budova, která vyrostla za časů normalizace, dlouhodobě sloužila jako hostinec a nově ji chtěl majitel přestavět na ubytovnu či hotel. Nakonec se ale objevila v nabídce realitní kanceláře, a tak město uvažuje, že ji koupí. Spát v ní ovšem nebudou turisté ani dělníci, ale mají to být mladí lidé bez vlastního bydlení.

„V radě jsme se domluvili, že Slovan koupíme. Chtěli bychom tam zařídit startovací byty a pronajímat je mladým lidem, aby si mohli našetřit a postupem času se přestěhovat do vlastního,“ nastínil starosta Jiří Kulhánek (ODS). „Majitel ho nabízí za 8 milionů, což je polovina odhadní ceny,“ dodal. Radní doporučili zastupitelům, aby záměr schválili, ti rozhodnou na příštím zasedání.

Podle předběžných plánů by ve Slovanu mohlo vzniknout kolem dvaceti malometrážních bytů typu 2 + kuchyňský kout včetně bezbariérových jednotek v přízemí a bytu správce. „Podíváme se, jak vypadá stabilita domu a jestli by bylo možné stavět byty i v podkroví, aniž by se to zásadně prodražilo,“ uvedl starosta. „V domě jsou sklepy s kójemi, kde by si nájemníci mohli uskladnit kola. Zeleň kolem domu bychom oplotili, aby si tam mohly hrát děti,“ doplnil.

Prodej budovy donedávna inzerovala společnost Sasme Reality, už ho ale stáhla. „Tím že, radní doporučili zastupitelům, aby schválili odkup Slovanu, nemáme důvod dál ho nabízet. Město je solidní zájemce, pokud záměr projde, uzavřeme smlouvu. Když ne, budeme ho nabízet dál,“ uvedl jednatel společnosti Luboš Šamonil.

Kadaň má zatím 75 startovacích bytů, kde se během posledního desetiletí protočilo více než sto mladých lidí. Poptávka po nich je velká. „Když se některý uvolní, zveřejníme to na našich webových stránkách a pokaždé se hlásí kolem dvaceti zájemců,“ uvedl pro představu Kulhánek. O tom, kdo ho obydlí, rozhodují radní na základě doporučení bytové komise.

Rozšířením portfolia startovacích bytů chce město podpořit mladé lidi. „Je to způsob, jak si je udržet, aby se nám všichni nerozutekli,“ poznamenal starosta.

Pokud zastupitelé záměr schválí, město by spolu s koupí budovy od majitele převzali i rozpracovanou projektovou dokumentaci a nechalo ji dopracovat. Přestavba může začít příští rok a dokončení vedení města předpokládá v roce dalším, takže by byly náklady rozložené do dvou rozpočtů. Pokud mezitím bude vypsaný dotační titul, který by výstavbu finančně podpořil, město se o něj pokusí. Náklady na přestavbu zatím nejsou známé, vyplynou až z projektové dokumentace.