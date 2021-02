Na hraně svých možností nebo hodně blízko svým limitům jsou nemocnice v kraji, znovu se plní a jsou přetížené. Čísla hovoří jasně. Na konci ledna v nich bylo 375 hospitalizovaných s covidem, 12. února už to bylo 424 lidí, o tři dny později 452. A čísla dál stoupají. Počty lidí s koronavirem ve špitálech v regionu znovu letí vzhůru. Opět také přibývá nejvážnějších pacientů s covidem-19 na jednotkách intenzivní péče. V některých krajích mají poslední místa, v Ústeckém kraji zatím rezerva je. I tam jsou ale už některé JIP zaplněné, nulu volných míst hlásili z Mostu, Chomutova a Děčína.

V celém Ústeckém kraji bylo ve středu 17. února odpoledne volných pouze 12 lůžek na jednotkách intenzivní péče pro pacienty s koronavirem. „Naše nemocnice situaci zatím zvládají. Jsme ale již limitováni v pomoci jiným krajům. I v rámci našich zařízení dochází k navyšování covidových pacientů, kteří potřebují hospitalizaci stejně jako je to nyní v jiných částech republiky,“ uvedla Jana Mrákotová, tisková mluvčí Krajské zdravotní, která v regionu sdružuje pět špitálů.

V ústecké nemocnici byla ve středu pro covidové pacienty volná tři lůžka s intenzivní péčí, v Teplicích jedno. Šest volných míst bylo v Litoměřicích. Žádné místo na JIP naopak ale nebylo v Děčíně, Mostě či Chomutově. Dostupnost péče ale zatím ani tam není ohrožena, pacienti jsou v případě potřeby převáženi sanitami do jiných nemocnic v okolí. Špitály v kraji spolu spolupracují, mohou pacienty přesouvat do měst, kde ještě místa jsou.

V Kadani se starají zhruba o padesátku pacientů s koronavirem. Nejen z města a okolí, pomáhají také Chebsku. I tam potvrzují vážný stav. „V současné době je situace z pohledu počtu i závažnosti onemocnění na covid jednotkách v nemocnici nejhorší od začátku pandemie na jaře 2020. Máme plné dvě covid jednotky a oddělení JIP. Každý den přijímáme pacienty, kteří potřebují intenzivní péči,“ popisuje situaci Petr Hossner, ředitel kadaňské nemocnice. I tam zatím nějaké rezervy ještě mají.

Na poplach bijí některé kraje. Ve středu například v Plzeňském kraji neměli na covidových JIP již žádné místo, v Karlovarském kraji byla volná 3 intenzivní lůžka, v Praze, Královehradeckém kraji, v Libereckém, Pardubickém nebo Středočeském 5 lůžek. V celé ČR podle stránek ministerstva zdravotnictví bylo 17. února k dispozici 155 intenzivních lůžek pro covidové pacienty.

Standardních lůžek pro pacienty s koronavirem je v Ústeckém kraji prozatím dostatek, v kraji jich bylo ve středu volných 54.

Čísla nakažených v Ústeckém kraji ani nadále neklesají, právě naopak. V úterý 16. února evidovalo ministerstvo zdravotnictví v regionu 851 nových případů koronaviru. V celé republice pak přibylo 12 486 nově nakažených, obě čísla jsou nejvyšší od 8. ledna. Odborníci mají obavy hlavně z šíření nových mutací covidu-19. Ministr zdravotnictví Jan Blatný připustil, že by se po republice mohly uzavírat možná i další okresy. Uvažuje se o převozech do zahraničí v případě potřeby. Připomněl také, že nemocnice se v celé republice se potýkají s nedostatkem personálu a extrémní zátěží. „V některých krajích je vyčerpaná kapacita téměř všech nemocnic. Systém se blíží k limitu,” řekl Blatný.

Podle dat ministerstva zdravotnictví bylo od začátku pandemie v Ústeckém kraji potvrzeno 73 498 případů koronaviru. Aktuálně je 7 115 nemocných, 64 990 lidí se vyléčilo a 1393 zemřelo. V nemocnicích bylo od propuknutí krize v Ústeckém kraji k 15. únoru 6166 pacientů, téměř čtyři a půl tisíce se jich vyléčilo, počet aktuálně hospitalizovaných se nyní blíží k pěti stovkám.

Lékaři dokáží velkou většinu těch, kteří zamíří do nemocnic uzdravit a vracet do normálního života. Potíže jsou ale s nejtěžšími případy, tam je úmrtnost poměrně vysoká. „Problém je ve skupině, která vyžaduje intenzivní péči. Tam skutečně výsledky nejsou úplně dobré, platí to celosvětově. Pokud na tom je někdo tak špatně, že potřebuje umístění na jednotce intenzivní péče a potřebuje připojení na ventilátor, tak tam je zhruba třetinové riziko, že zemře,“ uvedl pro Deník Pavel Dlouhý, primář infekčního oddělení ústecké nemocnice, kde také léčí ty nejzávážnější pacienty.