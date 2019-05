Azylové domy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, pečovatelské služby i terénní programy. Desítky nejrůznějších služeb pro lidi, kteří se ocitli v nouzi nebo v těžké životní situaci, zajišťuje v Ústeckém i v části Libereckého kraje Oblastní charita Most. Stejně jako v dalších sociálních organizacích na severu Čech se i tady bojí, že budou muset během letních prázdnin začít rozdávat výpovědi. Stát totiž krajům stále neposlal peníze na sedmiprocentní navýšení mezd, které loni v prosinci schválila vláda.

Celorepublikově tak sociálním organizacím chybí dvě miliardy korun, přímo v Ústeckém kraji jde o 345 milionů korun. „Rok co rok si stále zvykáme na tu nejistotu, že financí je málo, ale v letošním roce jich na azylové domy a pečovatelskou službu máme katastrofální nedostatek. Pokud nedojde k dofinancování, v září končíme,“ říká ředitelka Oblastní charity Most Eva Čenkovičová.

Podobně jako ona mluví i Vladimír Vopelka, ředitel Domovů sociálních služeb Litvínov, který je současně i předsedou Asociace poskytovatelů sociálních služeb za Ústecký kraj. „Je to přesně čtvrt roku, kdy Asociace krajů ČR vydala prohlášení o tom, že deficit pro sociální služby jsou dvě miliardy. Ze strany státu to ale nikdo nebral vážně,“ míní Vopelka, jenž šéfuje domovu s 295 klienty.

„V září ještě vydržíme, ale začátkem listopadu nevím, co s tím. Ohrožuje nás částka pět milionů korun,“ doplňuje Vopelka. Pokud k dofinancování nedojde, asociace prý zvažuje i variantu stávky přímo v Praze.

Dvoumiliardová mezera

Dotace na sociální služby dostávají kraje každý rok od ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), následně je organizacím rozdělují. Letos získaly 15,7 miliardy, tedy o 800 milionů korun více než v roce 2018. Loni v prosinci ovšem vláda schválila navýšení platů a zvláštních příplatků, mezeru ve výši dvou miliard už ale stát nedofinancoval. „Budeme tlačit na to, aby peníze vláda našla, ať už z rezervy nebo z nevyčerpaných prostředků z minulých let. Upozorňovali jsme na to od začátku roku, že služby jsou podfinancované. Bohužel nás MPSV nevyslyšelo a říkalo, že peněz je dost. Tam to dělá kolektiv úředníků, kteří nedávají na stůl jasná čísla. Ministerstvo je úplně mimo realitu,“ soudí náměstek hejtmana Martin Klika (ČSSD).

Podle radního pro oblast sociálních věcí Miroslava Andrta (ČSSD) je v kraji v ohrožení až 1400 pracovních míst. „Je riziko, že pokud ti lidé odejdou, už je nedostaneme zpátky,“ podotýká Andrt. Krajští politici přes všechny potíže věří, že se situace vyřeší do konce května, aby měl kraj na červnové zasedání zastupitelstva dostatek informací. „Mám aktuální zprávy, že na MPSV se už dvě miliardy našly,“ dodává Klika.

O dvou miliardách na MPSV hovoří i ministerstvo financí. Jak ovšem říká mluvčí MPSV Barbara Hanousek Eckhardová, dvě miliardy v rozpočtu k dispozici nemá. „Dalo by se říci, že jde o záměrně zkreslující informaci,“ míní Eckhardová. Jde prý o 6,2 miliardy nespotřebovaných výdajů, které jsou už alokované na dofinancování evropských projektů, dofinancování příspěvku na péči i na investice. „Problém je třeba řešit na vládní úrovni. Ministryně Jana Maláčová už na začátku dubna požádala premiéra Babiše o schůzku s Asociací krajů. Když chtěly kraje peníze na silnice, jednání s ministerstvem dopravy, financí, premiérem a Asociací krajů se uskutečnilo a ministryně financí peníze našla. I v tomto případě by vláda měla postupovat stejně,“ připomíná Eckhardová.

Ministerstvo financí však zatím vyčkává. „Aktivní kroky směřující k uklidnění situace primárně očekávám od MPSV. Pro příští rok se s žádným krácením prostředků na sociální služby nepočítá,“ uvádí v tiskové zprávě ministryně financí Alena Schillerová.

O situaci ohledně financování sociálních služeb jednala ve středu 29. května Poslanecká sněmovna. „Za důvod aktuální situace považujeme skutečnost, že rezort MPSV nebyl schopný od roku 2014 upravit úhradovou vyhlášku, a aktualizací úhradových limitů tak pomoci provozovatelům sociálních služeb. Na vině je také jeho selhávání v naplnění celospolečenského požadavku na důslednou revizi systému sociálních dávek tak, aby sloužil skutečně potřebným,“ vzkazuje mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.