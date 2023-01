Většina nedonošených novorozeňat nemá dovyvinuté plíce, proto se po narození neobejdou bez přístrojové podpory dechu. Aby se mohla nadechnout z plných plic, založili školáci ze Základní školy Ak. Heyrovského v Chomutově finanční sbírku ve prospěch neonatologického centra porodnice u Apolináře v Praze.

Miminko v inkubátoru. Ilustrační foto | Foto: Deník / Kaboň Lukáš

To za vybrané peníze pořídí chytrý ventilátor, který miminka, jež by se vešla do dlaně, šetrně ventiluje. Na Doniu už dárci přispěli částkou přes 38 tisíc korun, do ukončení zbývají ještě čtyři dny, připojit se tedy můžou i další.