Pět architektů kreslí návrhy, jak by se dal proměnit objekt bývalé restaurace Slovan na sídlišti B. To není právě výstavní zónou města. Moderně pojatý dům se startovacími byty to ale může změnit. Kolik bude stát, zatím není jasné, město chce dát stranou více než 20 milionů, které dostalo od státu jako kompenzaci za nižší příjmy z daní.

„Za měsíce březen až červenec se nám snížil výběr daní o 25 milionů korun, jako kompenzaci od státu jsme dostali 22,8 milionu, čímž se nám prostředky z velké části vrátily,“ nastínil starosta Kadaně Jiří Kulhánek. „Nechceme je jen tak utratit, takže k nim přidáme nějakou korunu a máme celkem 25 milionů korun do rezervy na Slovan,“ doplnil.

Město už oslovilo pět architektů, aby vypracovali návrh, jak objekt z 80. let řešit. „Všichni za sebou mají řadu realizací v Česku, výzvu přijali a do poloviny listopadu odevzdají své návrhy. Pravidla hry máme poměrně volná. Dům má dnes dvě patra, může jít ale až do výše osmi pater, třeba se jeho polovina ubourá nebo se tam dají vybudovat podzemní garáže,“ načrtl některé možnosti starosta.

Návrhy mají být následně vystavené v prostorách radnice, kde si je může prohlédnout i veřejnost. O tom nejlepším rozhodne porota složená z předních odborníků. Zasedne v ní architekt Ivan Kaplan z Katedry urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT a architekt Jan Šépka, který se podílel na řadě oceňovaných projektů v Česku i zahraničí.

„Je to republiková špička, o to víc je soutěž zajímavá pro její účastníky, budou se chtít ukázat,“ je přesvědčený starosta.

O návrhu posvěceném komisí pak budou rozhodovat radní. V případě, že ho podpoří, by samotná výstavba mohla začít nejdříve na jaře roku 2022. Předcházet tomu musí řada kroků.

Budovu město letos koupilo za 8 milionů, což byla polovina jeho odhadní ceny. Od začátku bylo záměrem zařídit tam nájemní bydlení pro mladé od 18 do 35 let. Dalším efektem má být pozvednutí lokality, protože je sídliště B místními vnímáno jako jedno z nejobávanějších míst ve městě.

„Bydlíme tu roky a vidíme, že je tu čím dál víc chátry. Většina slušných sousedů radši utekla. Když město s barákem něco udělá, určitě pak na něj bude i víc dohlížet, jestli to má stát tolik peněz,“ doufá Jana Stejskalová.

Podle Jana N. jsou startovací byty v této oblasti dobrý nápad. „Samozřejmě je to potřeba, aspoň s námi nebudou děti bydlet do třiceti,“ glosoval. „Jen bych řekl, že je to vzhledem k umístění docela risk,“ dodal.

Byť zatím není jasná výše nákladů, zřejmě bude převyšovat částku, která jde do rezervy. Zbytek by tedy město řešilo úvěrem, nebo zažádalo o dotaci. „Někdo se může ptát, proč to děláme takto velkolepé, proč jen neuděláme okna a nepředěláme vnitřek na buňky. Je to proto, že chceme, aby se tato lokalita zlepšila. Když tam budeme pořád sázet sociální byty, jen se to zhorší a zazdí na věky,“ vysvětlil starosta.