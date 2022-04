Podobným problémům jako Jaroslav čelí podle odhadů každý desátý Čech. „Migrénou, která se projevuje úpornou bolestí hlavy, zvracením nebo poruchami vidění, trpí na milion lidí,“ připomínají v MaVe PR, agentuře, která se zabývá zdravotnictvím. Nemoc si vybírá třikrát častěji ženy. Mezi nimi je i 50letá Šárka z Ústí, která měla migrény desítky let. „Neurolog mi předepsal jen tablety s ginkgo biloba a doporučil dál užívat léky proti bolesti. To mi však vůbec nepomáhalo,“ popisuje Šárka.

Experti skutečně potvrzují, že pouze návštěva ambulantního neurologa či dokonce jen rady praktického lékaře nemusejí být při dlouhodobých úporných bolestech hlavy trefa. Nejúčinnější, ale také velmi drahá je novinka v oboru, biologická léčba. Ta stejně jako Jaroslavovi nakonec pomohla i Šárce. Na recept ji ale lidé za současných podmínek mohou dostat jen v jednom ze specializovaných center pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy. Pod hlavičkou Krajské zdravotní působí i v Ústí, Mostě a Teplicích.

Do některého z těchto center se ale zatím dostavil jen zlomek těch, kdo by mohli. „V současné době lze s migrénou žít mnohem lépe než před lety a je obrovská škoda, že se o tom někteří nemocní vůbec nedozvědí,“ mrzí v té souvislosti neuroložku Vladimíru Sakovou z ústeckého centra. Tam přitom pečují o stovky lidí s migrénou, z nichž 45 užívá biologickou léčbu, kapacitně by ale stíhali víc. Do centra můžete přijít i bez doporučení praktika nebo neurologa.

Pomoc vyhledali nejméně lidé z Děčínska

Vůbec nejméně lidí si cestu do jednoho ze tří center v regionu našli lidé s migrénou z Děčínska, zatím byli jen tři. Podle odborníků ale není hlavní nebo jediný problém v tom, že by třeba lidé ze Šluknovského výběžku měli do Ústí daleko. „Z toho, co sleduji, tak ne že by se lidem nechtělo cestovat. Spíš vůbec nevědí o biologické léčbě, která se většinou aplikuje v těch centrech,“ zmiňuje Rýza Blažejovská z organizace Migréna-help, kde právě dokončili průzkum ohledně dostupnosti léčby migrény v České republice.

Biologická léčba, kterou si pacient jednou měsíčně aplikuje sám injekčně, podobně jako inzulín, je pro samoplátce velmi nákladná. Jedna injekce vyjde až na částku kolem 13 tisíc korun za měsíc. Pojišťovny ji relativně nově hradí, pouze pokud ji předepíše lékař ze zmíněných center. Těch je v celé republice kolem třiceti. Lékařský předpis biologické léčby má ale svá pravidla, člověk předtím musí absolvovat opakovanou léčbu levnějšími metodami.

Jako bolest při porodu, popisují migrenici

Migréna je podceňovanou nemocí. Lidé neprožívají jen bolest hlavy, ale při záchvatu zvrací, ztrácejí rovnováhu, nemohou mluvit, mívají zimnici, průjem, jsou zmatení a dezorientovaní. Plně rozvinutý záchvat si nezadá s porodními bolestmi. To bývá problém v soukromém životě i zaměstnání. „Na migreniky se často pohlíží jako na labilní jedince. Běžně slýchávám, jak si berou dovolenou, když je postihne záchvat, jen aby nemuseli v práci vysvětlovat, proč potřebují neschopenku,“ popisuje neuroložka Saková.

Podle loňského průzkumu zhruba 60 procent pacientů migréna omezuje v hledání zaměstnání, někteří dostávají výtky nebo dokonce výpověď. Většina nemoc před zaměstnavatelem tají. „Když najdeme správnou léčbu, jejich život nabere rázem jiné obrátky,“ tvrdí Saková. Při čtyřech a více záchvatech měsíčně je vhodné nasadit preventivní léčbu, která záchvatům předchází. „U těch, kde nezabere, je možné nasadit moderní biologickou léčbu. Ta umí snížit počet záchvatů až o polovinu, zkracuje jejich trvání a zmírňuje intenzitu,“ dodává neuroložka.

Pro volbu vhodné léčby je potřeba „trefit“ správnou diagnózu. K tomu jsou zapotřebí moderní přístroje. Právě ty ovšem ve specializovaných centrech mají.

Nejlépe s migrénou pomůžou v Praze. Ani v Ústeckém kraji to není k zahození

Podle rozcestníku Migréna kompas, který najdete na internetu, existuje v ČR zhruba 30 specializovaných pracovišť, kde maximálně odborně pomůžou s migrénou. Další jsou například v Liberci, Karlových Varech a ostatních, většinou krajských městech. V Praze je center hned několik. V Ústeckém kraji je najdete v nemocnicích Krajské zdravotní v Ústí nad Labem, Teplicích a Mostě. V Ústí v Masarykově nemocnici (tel.: 477 112 905), v Mostě v tamním špitálu na neurologickém oddělení (478 032 353), na neurologickém oddělení také v Teplicích (marta.vachova@kzcr.eu).