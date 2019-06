Nově bude ovlivňovat dění v Jirkovském divadle, knihovně, historických sklepích, městské věži, v informačním centru i jinde ve městě. Především ale na zámku Červený Hrádek, kde je také restaurace a hosty vysoce hodnocený hotel.

Předchozího ředitele radní odvolali v lednu. Jeho nástupkyně se bude nové „řemeslo“ učit průběžně. „Ve sféře kultury jsem dosud aktivně nepůsobila. Kulturních akcí se obvykle účastním pouze jako prostý návštěvník,“ otevřeně připustila, už když se o místo ucházela. Výběrovou komisi ale přesvědčila obhajobou své koncepce a manažerskými zkušenostmi.

To jaké novinky v jirkovské kultuře plánuje, co v seznamu tradičních kulturních akcí určitě ponechá, co vypustí a s jakými problémy se na novém působišti potýká, prozradila v rozhovoru.

KVIZ je velká organizace, má přes třicet stálých zaměstnanců a ročně jím projde na 110 „dohodářů“. To je vysoké číslo, cítíte se na to?

Myslím si, že to zvládnu. Mám k sobě tým lidí, kteří mají zkušenosti, a osobně v tom problém nevidím.

Co si od vás mohou návštěvníci kulturních akcí slibovat?

Rozhodně mohou očekávat jiný pohled. Pohled obyčejného diváka. Tím, že nejsem zatížená dlouhodobým řízením kulturní organizace, mohu přinést jistou neotřelost.

Jaké nastolíte první změny?

Chtěla bych zámek zpátky otevřít lidem, protože mám pocit, že se tu v poslední době dělalo méně akcí. Většinou jsem se třeba z radničních novin nebo internetu dozvěděla, že se nějaká akce konala, ale neměla jsem šanci tam zajít. Chtěla bych, aby se o nich lidé včas dozvídali.

To jsme ale u propagace. Začala jste tím, že je na zámku málo akcí pro veřejnost, z čeho vycházíte?

Jako ředitelka ještě neumím posoudit, kolik jich tu přesně bylo. Jako občanka jsem se sem ale moc nedostala dost možná kvůli nedostatečné propagaci. V posledních letech jsem tu byla pouze na vánoční prohlídce. Opticky mi však připadá, že máme dostatečný potenciál na to, aby tu ve všední dny i o víkendu bylo výrazně více lidí. Jde jen o to umět jim nabídnout něco zajímavého.

