Opravy zpustošené budovy v Mezihoří trvaly zhruba rok. Než přijde jaro, opět se otevře hostům.

Penzion Mezihoří. | Foto: Deník / Miroslava Šebestová

Po dlouhé odmlce znovu ožije horský penzion v Mezihoří, který před téměř čtyřmi lety zachvátil zničující požár. Dnes je budova opět jako nová, stavební práce skončily, a jakmile budou dotažené veškeré detaily do konce, může se otevřít. Pro místní je to potěšující zpráva, podnik zasazený do krušnohorských lesů si oblíbili chataři z Mezihoří i Chomutované. Lákal také návštěvníky z jiných krajů.