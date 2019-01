Chomutov - Zkontrolujte si domácí zásoby pomocí internetu nebo je raději zlikvidujte.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Martin Divíšek

Methylalkohol se nevyhnul ani Chomutovsku. Hygienická stanice odhalila dvě lahve, jejichž obsah jedenáctkrát překročil povolené množství methylu. Nyní se případem zabývá policie.

„Mohu potvrdit, že v jednom doneseném vzorku jsme zjistili jedenáctinásobné překročení povoleného množství methylu," informovala Chomutovský deník vedoucí oddělení hygieny výživy Krajské hygienické stanice v Chomutově Blanka Kokešová. „Jednalo se litrovou lahev Lašského tuzemáku," prozradila bližší informace. Hygienici majitele lahve upozornili, aby alkohol dále nekonzumoval a předali případ policii.

Kde majitel lahev získal, si již nebyl stoprocentně jistý. „Tvrdil, že ji zřejmě zakoupil někdy v únoru 2012 v Ostravě," sdělila Kokešová. Donesený rum byl podezřelý již na první pohled. „Na lahvi chyběla kontrolní páska a nebyla na ni uvedena ani šarže," přiblížila Kokešová.

Majitel rumu s methanolem donesl lahev ke kontrole v rámci bezplatného testování 19. prosince 2012. Kdyby si jej nechal na oslavu vánočních svátků, mohl skončit v nemocnici nebo ještě hůře.

Bezplatné testování vyhlásil hlavní hygienik na termín od 5. do 28. prosince 2012. Podezřelé lahve však mohou lidé nosit ke kontrole i nadále, a to do Zdravotního ústavu, který sídlí ve čtvrtém patře chomutovské polikliniky. Testování vzorků je však již nyní zpoplatněné, rozbor jednoho vzorku stojí 280 korun.

Pokud lidé mají doma podezřelý alkohol, levnější je jej vylít. Další možností je ověření jeho původu na stránkách certifikacelihovin.cz. Stejně postupovali chomutovští hygienici, jejichž rukama prošly během prosince desítky lahví. „Lidí chodilo dost, ale když byly na lahvi potřebné údaje, tak se prověřily pomocí internetu," přiblížila Kokešová. Z velkého množství nechali hygienici prověřit jen čtyřicet jedna vzorků. „Výsledky již máme u třiceti šesti, z nichž v jednom byl methanol. Nyní čekáme na zbylé výsledky," dodala.

Policisté již celý případ prošetřují. „Zjišťujeme jak se sem lahve dostaly a hledáme jejich distributora," přiblížila policejní mluvčí Marie Pivková.

Anketa: Vyházeli jste po prohibici všechny své domácí zásoby? Bojíte se ještě otravy methylalkoholem?

Lukáš Sückr, 18 let, Vejprty

Když děláme nějaké akce tak to, co koupíme, vypijeme. Takže jsme nic vyhazovat nemuseli. Tvrdý alkohol navíc moc nepiji. Spíše si dám vínko, pivko a když už tvrdé, tak nějakou whisku. Takže se moc nebojím.

Zdenka Kozenská, 33 let, Chomutov

Doma si zásoby neděláme, takže jsme nemuseli nic vyhazovat. Navíc já alkohol moc nepiji a nikam moc nechodím. Když jsme kupovali alkohol na Vánoce, tak v obchodech, o kterých si myslím, že jsou bezpečné.

Otto Endisch, 55 let, Jirkov

Bojím se stále. Asi jsem promeškal dobu, kdy se zásoby daly otestovat zdarma. Mám doma vodku, kterou jsem dostal kdysi a kdysi ji již ochutnal a přežil jsem. Pak ještě doma něco mám, ale bojím se to pít. Spíš si dám pivo.

Pavlína Gavdunová, 28 let, Vejprty

Zásoby jsme nevyhazovali a alkoholu už se nebojím. Je tedy fakt, že jsem teď na horách koukala na kolky, když jsem kupovala rum, ale v hospodě jsem nad tím nepřemýšlela.

Jiří Šafránek, 22 let, Chomutov

Já těch zásob doma moc neměl. Moc jsem se ani nebál, piji totiž spíš pivo. Dneska už se nebojím vůbec.