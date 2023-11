Během noci na úterý 28. listopadu se při sněžení vytvoří nová sněhová pokrývka 2 až 10 centimterů, na horách napadne místy až 15 centimetrů nového sněhu. V nižších polohách bude padat mokrý sníh nebo i sníh s deštěm.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

Výstrahu vydal Český hydrometeorologický ústav. „Během úterý 28. listopadu odpoledne a večera se nad 600 metrů nad mořem mohou místy tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje. V úterý později odpoledne a večer se při poklesu teplot pod bod mrazu budou vytvářet zmrazky nebo i náledí," uvádí meteorologové.

Výstaha s vysokým stupněm nebezpečí aktuálně platí v Krušných horách od Ostrova přes Chomutovsko a Litvínovsko až po Teplice. A to pro období od úterních 15 do 23 hodin. Současně, až do středečních ranních hodin, se může tvořit náledí.

Meteorologové ve výstraze varují, že některé vozovky mohou být kvůli sněhu nesjízdné. Řidiči by měli být mimořádně opatrní. „Při cestování se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a počítat s prodloužením doby jízdy. Při jízdě autem nezapomenout na zimní výbavu, sněhové řetězy a nářadí k případnému vyproštění vozidla. Ve vozidle je vhodné mít teplé oblečení a alespoň minimální zásobu nápojů a jídla. Většinu cesty naplánovat tak, aby proběhla za denního světla. Orientace a pohyb mohou být kvůli sněhu a větru obtížné a velmi nebezpečné,“ upozorňují odborníci a dodávají, že sněhová nadílka může způsobit také komplikace se zásobováním či zhoršit dostupnost zdravotnických služeb. Tím se rozumí třeba delší dojezdový čas záchranných vozů do odlehlých oblastí.