Záměr převést původně brutalistní stavbu do nové podoby architekt vyzdvihl jako odvážný. Na toto téma také v bývalých lázních přednášel, a to v rámci uvedení 20. ročníku multižánrového festivalu Otevřeno.

„Byla velká odvaha, že město vypsalo soutěž na knihovnu jako konverzi tohoto objektu,“ ocenil Vávra. „Jsem docela rád, že vítězný projekt zachovává víceméně podobu plaveckého stadionu a do toho vztahuje novou konstrukci, která je variabilní. Když se tedy zjistí, že by ta knihovna chtěla fungovat trošku jinak, což se docela může stát, protože knihovny teď lehce nahrazují kostely a stávají se místem setkání občanů, bude to možné,“ doplnil.