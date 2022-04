Původní návrh, který veřejnosti představili architekti studia Vrtiška & Žák, počítal s umístěním knihovny jen zčásti. Prostor měl být dále dělený na koncertní sál, restauraci, tělocvičnu, wellness a sdílené kanceláře. „Studie proveditelnosti ukázala, že je úvaha přesunout do lázní knihovnu správná. Dává smysl. Oproti úvodní studii ale došlo k myšlenkovému posunu v tom, že pokud to má být knihovna 21. století, tak se vším, co by měl moderní prostor mít,“ nastínil náměstek primátora pro investice David Dinda.

Dokument počítá s centrálním pultem, odkud by se cesty rozbíhaly dále. Oddělení beletrie pro dospělé by mohlo získat podobu literární kavárny s výhledem do parku a regály pro knihy navrženými tak, aby se daly stěsnat k sobě a prostor se dal v případě potřeby využít i jinak. Podobné řešení by nabízelo i dětské oddělení usazené v bazénové hale. Stejně jako v úvodní architektonické studii i tady je počítáno se zachováním skokanských můstků jako připomínky lázní. Nejklidnější prostor se nabízí pod střechou – v prostoru bývalé restaurace. Patřit má oddělení naučné literatury.

Studie proveditelnosti hovoří i o vytvoření několika teens zón, které splní nároky náctiletých. Podobně jako úvodní návrh počítá s pronajímatelným prostorem pro provoz wellness, sauny a fyzioterapii. Odlišný pohled na věc dokument přinesl i v otázce vnějšího vzhledu. Architekti studia Vrtiška & Žák navrhovali, aby se ubourala administrativní část budovy a stavba zakryla mléčně průsvitná obálka. Zpracovatelé studie proveditelnosti naopak odrazují od ubourávání a navrhují, aby se fasáda řešila obnovou současné brutalistní fasády, kterou vnímají jako hodnotnou.

O dalších krocích rozhodnou chomutovští zastupitelé. Na červnovém zasedání mají hlasovat o vyhlášení architektonické soutěže. „Kompetenci vyhlásit ji má rada, takže o tom zastupitelé reálně hlasovat nemusí. Záměr ale přesahuje nejen toto, ale i další volební období, takže stojíme o vyjádření většinového názoru,“ uvedl náměstek Dinda.

Náklady na přestavbu jsou předběžně odhadovány na půl miliardy korun, bez dotací ji tedy nepůjde uskutečnit. Město se proto hodlá soustředit na dotační tituly vypisované pro oblast knihoven a vzdělávání.

V současnosti knihovna sídlí v jezuitském areálu v sousedství muzea. „Je to nejhezčí místo v Chomutově,“ míní její ředitel Bedřich Fryč. „Bohužel ale nenaplňuje veškeré požadavky, které jsou na moderní knihovny kladené. Máme být informačním a komunitním centrem, my ale máme problém s internetem. Vše je tu zastaralé,“ doplnil.