Například v Děčíně se do soutěže na projektovou dokumentaci na zateplení a revitalizaci základní školy na Starém Městě za více než jeden milion korun přihlásil jediný zájemce, o rámcovou smlouvu na opravy dlažeb za pět milionů projevili zájem čtyři uchazeči. Města i kraj už delší dobu trápí menší zájem firem o veřejné zakázky. „Firmy pak necítí takovou konkurenci, což nám prodražuje zakázky,“ říká děčínský primátor Jiří Anděl.

Největší problém je právě u tendrů na projektové dokumentace, bez kterých se žádná stavba neobejde. To potvrzuje i krajský radní pro investice Tomáš Rieger. „Projektantů je málo. A těch dobrých ještě méně. Problém je, že špatný projekt vám zakázku nejen přibrzdí, ale může ji i značně prodražit. Někdy až tak, že se dostanete na zákonné limity zvýšení ceny a musíte vypsat novou soutěž,“ přibližuje možné komplikace krajský politik.

Hejtmanství zatím žádnou z velkých zakázek kvůli nedostatku zájemců zrušit nemuselo, poněkud jiná situace je ale u krajských příspěvkových organizací. „Ty musí rušit zakázky malého rozsahu častěji, než je mi milé,“ tvrdí Rieger.

Stavebnictví je dlouhé roky postavené z velké části na dělnících ze zahraničí, velmi často i mimo Evropskou unii. Řadu míst na stavbách zastávají například Ukrajinci. A právě cizinci měli v posledních dvou letech kvůli covidovým restrikcím složitější cestování. „Někdy firmy i oddalují převzetí stavby, protože mají rozjetých více akcí najednou a nestíhají,“ přibližuje další těžkosti děčínský primátor. Města i kraj přitom mají připravené řady projektů, do kterých jsou připravené investovat. Zároveň se dodavatelé nemusí u veřejných institucí tolik obávat o neproplacení faktur.

Zima je pro stavební firmy klidnější. „Teď se samozřejmě věnujeme údržbě. Ale v sezóně jsme opravdu velmi vytížení, já dělám především soukromníky. Přes léto jsme vytížení minimálně měsíc dva dopředu. Loni jsem nebral nové zakázky už od konce srpna,“ líčí pod podmínkou anonymity majitel jedné stavební firmy z Děčína s tím, že velmi často jsou zakázky cenově podstřelené. „Pak jen zbytečně ztratíte čas počítáním nabídky,“ dodává.

Na realizaci zakázky dojde třeba za půl roku, někdy i později. Za neochotou na ně podávat cenové nabídky jsou i nestabilní ceny na trhu se stavebními materiály a především energiemi. Ty u některých staveb tvoří značnou část nákladů, například pokud se jedná o svařované konstrukce, kde je velká spotřeba elektřiny. „Doufám, že se to co nejdříve vrátí do běžného stavu. Musí se uklidnit covidová situace, musí se zklidnit trhy s energiemi,“ uzavírá Rieger.