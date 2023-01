“Je teplo, takže naši medvědi nespí,” potvrdila ředitelka Věra Fryčová. “Pokud tedy letos budeme dělat tradiční akci Probouzení medvědů, bude to jen symbolicky,” poznamenala.

Medvěd hnědý se v přírodních podmínkách ukládá ke spánku v listopadu a procitá z něj v březnu. Když nastane obleva, může vylézt z brlohu i dříve, jakmile se ale zima vrátí jeho srdeční tep se opět zpomalí, tělesná teplota klesne a on se znovu uloží ke spánku. Podobně se chová i v zajetí.

V medvědí expozici zooparku je v těchto dnech možné vidět probuzené samice Noru a Míšu. Jsou to její poslední obyvatelky. Parťák Michael se s nimi rozloučil kvůli pokročilému stáří loni v dubnu, předešel ho ještě samec Nero.

Medvědi hnědí jsou v Chomutově chovaní od roku 1997. Do zooparku přišli od soukromého chovatele, který jim nedokázal zajistit dobré podmínky, a tak mu byli zabavení. Nové přírůstky do medvědí expozice zatím dosazené nebudou. Starší samice a mladá zvířata by si nemusela rozumět.

Zoopark je otevřený každodenně včetně víkendů a svátků.