Chomutov - Několik metrů dlouhé nory nechalo vedení zalít betonem. Úpravy se chystají i v dalších výbězích

Buzení medvědů v chomutovském zooparku, březen 2016. | Foto: Deník/Miroslav Rada

Nešlo sice o snahu utéct, teoreticky k tomu ale dojít mohlo. Čtveřice medvědů brtníků Nero, Michal, Míša a Nora si v chomutovském zooparku vyhloubila až šestimetrové nory, z nichž se jedna táhla za hranici výběhu. Zoopark na to přišel při nedávné kontrole nor v blízkosti stromů a rychle zasáhl.

Na tom, že medvědi norují, není nic zvláštního. Je to běžná součást chování těchto predátorů. Když ale ředitelka zooparku pozvala dendrologa a statika, aby posoudili, zda kvůli norování nehrozí, že spadnou některé stromy a medvědi se po nich dostanou ven, skutečnost ji šokovala. Stromy stojí pevně, šelmy se ale podhrabaly za plot.

„Medvědi si vytvořili pět děr v délce čtyři až šest metrů s různou vzdáleností od plotu v horní části výběhu,“ popsala ředitelka Věra Fryčová. Havarijní stav zoopark řešil okamžitě. „Všechny brlohy jsme po konzultaci s odborníky zalili betonem a jejich vstupy nechali zahrabat,“ informovala.

Nory si čtveřice medvědů s největší pravděpodobností vyhloubila už před lety, kdy byla jejich aktivita větší, než je dnes. „Mezi zaměstnanci zooparku se zřejmě několik let vědělo, že by měl být u plotu jeden brloh, předchozí vedení ale situaci neřešilo,“ domnívá se ředitelka, která má zoopark na starosti poslední rok.

Opravy u rosomáků a tuleňů

Další opatření nejsou ve výběhu medvědů zapotřebí. Chystají se spíše ve výbězích dalších zvířat, a to například v expozici rosomáků, v jejichž případě zastupitelstvo Chomutova odsouhlasilo zafinancování podhrabové stěny. „Opravovat se bude také plot u tuleňů a průchozí voliéra,“ informoval mluvčí magistrátu Tomáš Branda.

Ve výjimečných případech se stává, že ze zoo některé zvíře prchne. Z karantény chomutovského zooparku například přesně před osmnácti lety unikl medvěd hnědý, kterého nakonec bylo nutné zastřelit.

Predátor se do Chomutova dostal poté, co ho na Valašsku odchytili lesníci, protože napadal hospodářská zvířata. V zooparku se ale dlouho neohřál. Z kotce prchl střechou a pak přes plot. Do jeho lovu se tehdy dali policisté, kteří ho obklíčili a postřelili. Těžce zraněný medvěd poté zamířil ke silnici I/13 směrem na Most a v blízkosti sídliště se skryl ve křoví. Policie si pak vzala na pomoc vysokozdvižnou plošinu, aby ho střelec bez dalších rizik mohl dorazit poslední ránou. Uspat medvěda nebylo možné, protože jak tehdy upozornil veterinář, zvíře by neusnulo okamžitě a stalo by se hrozbou pro obyvatele sídliště.

Nero a Michal obývají medvědí výběh spolu s Norou a Míšou už dvě desetiletí. První roky jejich života nevypadaly pěkně, protože byli v rukách soukromého majitele z Mělníka, který je týral a předváděl jako atrakci. Chomutovský zoopark je získal poté, co je úřady majiteli zabavily. Medvědi přišli rovnou do nově postaveného prostorného výběhu.