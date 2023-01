Otevření se ale blíží, podle ředitelky zooparku Věry Fryčové by na něj mělo dojít v lednu. „Příští týden chystáme zkušební provoz jen s několika medúzami v každém akváriu, abychom si ověřili, zda všechno funguje, jak má,“ prozradila. „Pokud bude vše v pořádku, naplno můžeme otevřít během pár dní,” přislíbila.

Osm speciálních akvárií nechal zoopark vsadit do prostor bývalého noktuaria vedle restaurace Tajga. Jsou kulatá. Medúzy totiž neumí plavat, takže potřebují neustálý proud vody, který by je unášel a přitom nehrozilo, že zůstanou blokované v rohu nádrže. Největší akvárium měří tři metry. Vejde se do něj 1 500 litrů vody.

Specializovaná firma nechala nádrže vyrobit až v Japonsku. Jedná se o benešovskou společnost Jelly Tech, která se zaměřuje nejen na prodej akvárií pro medúzy, ale i samotný chov. Její chovná stanice se údajně řadí mezi největší na světě. Právě tato společnost vybudovala obří medúzárium v pražském centru Arkády. Aktuálně pracuje na tvorbě dokonalého podmořském prostředí v Chomutově, aby se tam křehcí žahavci bez problémů uchytili. Žádá si to však čas a trpělivost.

Složité přípravy

Jen samotné napouštění trvá případ od případu tři až osm týdnů, protože nejde o prosté pouštění vody z kohoutku. „Napouští se nejprve do barelu a poté do akvária přes osmotický filtr, ze kterého vychází voda podobná destilované. Je zcela bez hodnot,” nastínil jednatel společnosti Adam Krampera. V zooparku trvalo napouštění patnáct dní a v jednom případě se muselo opakovat, protože bylo potřeba jedno z akvárií utěsnit.

Medúzárium a jezírko pro želvy. Chomutovský zoopark buduje nové atrakce

Na to navázal další proces. Ten nejnáročnější. „Musíme akvárium zacyklovat, aby se jednalo o uzavřený ekosystém. V každém z nich jsou filtrační kamínky či kroužky s prospěšnými bakteriemi, které požírají vše špatné, co je ve vodě: fosfáty, nesnědenou potravu a exkrementy,” přiblížil Krampera. I tyto bakterie potřebují čas, aby se rozmnožily.

Nakonec má být do nádrží nasazeno kolem dvou set medúz osmi druhů, jež jsou méně náročné na chov. Zastoupené budou například velké měsíční medúzy, dále cannonball, které je zábavné pozorovat, protože rychle pulsují, a také drobné lactoides. Návštěvníci se mohu těšit i na barel jellyfish, jejíž chapadla dosahují kolem 80 centimetrů.

Střípek mořského světa nabídne chomutovský zoopark vůbec poprvé ve své historii. O přesném datu otevření bude ještě informovat.