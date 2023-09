„Bavili jsme se o tom, že kaple nemá nic než fotku, jak to v ní vypadalo. A tak vznikl nápad dát ji dohromady, aby se co nejvíce blížila původnímu stavu,” uvedl patriot a bývalý horník Ivan Cáder. Ten také přeměnu památky zorganizoval.

Základní vybavení obstaral Jiří Krejčíř, který v Praze vlastní jednu z největších půjčoven rekvizit v Evropě. Zajistil lavice, obrazy, sochy, korouhev a také nezbytné církevní předměty jako je kadidelnice nebo patena pro hostie. Nápad vybavit kapli na Mědníku ho nadchl. Sám obdivoval, že v nedaleké Kotvině dali rodáci z Německa peníze na opravu kostelíka a ten byl po celé léto otevřený.

„Já to obdivoval,” poznamenal Krejčíř. „Ke kapli na Mědníku v létě proudí stovky lidí, a když se vyškrábou nahoru, nic tam není. Proto se mi nápad zalíbil. Věděl jsem, že stačí zajet do skladů, během pěti minut naložit dodávku a přijet s tím,” dodal.

Řemeslných prací se zase ujali místní lidé. Pavel Bláha například obstaral veškeré zámečnické práce, Lenka Tišlerová ušila závěsy a vytvořila květinový oblouk kolem sošky Panny Marie a další výzdobu. Jiří Švarc a Aleš Lejček stěhovali a uskladňovali věci přes zimu.

Zajímavostí je, že nikdo z nich není věřící v tradičním smyslu slova. K Měděnci ale mají silný vztah, ať už proto, že v něm žijí nebo tam jezdí na chatu.

„Jsem domorodec, takže pro mě bylo motivující něčím přispět, abychom měli naši dominantu zase o něco hezčí,” přiblížila Tišlerová. „Je to místo, kam rádi chodíme s dětmi, navíc je úzce spojené s hornickou historií. Jsme rádi, že to není jen nějaký bezduchý kopec, takže když tady máme za odměnu postavenou kapličku, chceme se o ni starat,” dodala.

Patrioti z Měděnce veškeré úpravy probírali s farářem Šimonem Polívkou z vejprtské farnosti. Díky tomu se v kapli nacházejí jen věci, které tam skutečně patří. „Je velmi vzácné, a o to více si toho cením, co tito lidé udělali,” vyzdvihl farář úsilí skupiny nadšenců. „Tvoří to nádherný celek. Že se to takto podařilo, je z mého pohledu něco úžasného,” dodal.

Dosud kaple ožívala dvakrát do roka. Díky novému vybavení by se tam mohly pořádat pravidelné bohoslužby, první se uskuteční už na svatou Marii 12. září.

Kromě toho budou moct návštěvníci do kaple od jara do podzimu nahlížet. Bude to díky mřížovým dveřím.

Kapli Neposkvrněného početí Panny Marie dal postavit roku 1674 František Julius, syn vévody Sasko Lauenburského jako poděkování za výnosy ze zdejších dolů. Stojí na vrchu Mědník, který převyšuje své okolí jen zhruba o 50 metrů. Jeho vrchol se ale nachází ve výšce 910 metrů nad mořem. Poryvy větru tam často ukazují svou sílu.



Kaple sloužila svému účelu do druhé světové války, období po ní však málem nepřežila. O její opravu se v roce 1988 zasloužili zaměstnanci Rudných dolů Měděnec a začátkem 90. let další obnovu zaplatila obec. Kaple každoročně ožívá v září při Měděnecké pouti, kdy k ní kráčí procesí.



Jedná se o kulturní památku, která leží v nárazníkové zóně Hornického regionu Erzgebirge – Krušnohoří na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.