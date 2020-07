Jestli kapela Ortel našla stálé místo pro své koncerty, tak v krušnohorském Měděnci. Obecní úřad zve kontroverzemi opředenou skupinu už čtvrtým rokem a sám jí zajišťuje i předprodej vstupenek. Probíhá na oficiálních webových stránkách. Koncert se chystá na prostranství přímo před úřadem v sobotu 8. 8., osm minut po osmé večerní. Číselná kombinace dvou osmiček má přitom své místo v neonacistické symbolice, což nenechává v klidu část veřejnosti, která má kapelu spojenou s krajní pravicí.

„To vážně jede obec oficiálně nacistickou propagandu? Nebo je to, že koncert začíná v tento den 8 minut po 8. jen nečekaná náhoda?“ okomentoval Lukáš Houdek. „A znamená to tedy, že se Ortel konečně přihlásil ke svému nacistickému odkazu?“ položil řečnickou otázku.

Diskuze se rozjela na Twitteru i Facebooku, kde se lidé, kteří akci kritizují, pobízejí, aby jich co nejvíce psalo a volalo pořadateli. Hned první z telefonních čísel uvedených u předprodeje přitom patří přímo starostce Valerii Markové.

„Chodí mi spousta textovek, nejde je ani citovat, jak jsou sprosté. Začalo to v sobotu, kdy mi začal vyhrožovat Pavel Novotný, že mi vyhlásí válku a spočítá mi to,“ posteskla si starostka na adresu řeporyjského starosty, bývalého baviče a bulvárního novináře.

Novotný se rozepsal i na Twitteru. „Paní starostce Markové jsem napsal velmi ošklivou SMS a za prezentaci věci na oficiálním webu obce jsem ji vyzval, ať se stydí,“ zveřejnil starosta proslulý řadou kontroverzních akcí. Další jeho komentáře byly směrem ke starostce agresivní a vulgární.

Kontroverzní Ortel



Rocková kapela spojení s neonacisty odmítá, považuje se za vlasteneckou. Ministerstvo vnitra ji ale ve zprávě o extremismu v roce 2015 označilo jako pravicově extremistickou. Frontman skupiny opakovaně vystupoval na shromáždění nacionalistické strany Národní demokracie. Píseň Hadr si s dodatečným svolením kapely osvojila jako hymnu extrémní krajně pravicová Dělnická strana, která byla později rozhodnutím soudu rozpuštěná. Úspěch kapela zaznamenala díky antiuprchlické rétorice a úspěchu v anketě Český slavík.

Marková se netají tím, že je fanynkou kapely. Její spojení s krajní pravicí ale odmítá a odpor vůči ní nechápe. „Přece nám tu nikdo nebude rozhodovat o tom, co budeme a nebudeme poslouchat. Ortel nemá ani jeden sprostý, neonacistický nebo rasistický text. Zpívá o lásce a stavu naší země,“ obhajuje kapelu Marková. „Zakázaná není a z naší strany je všechno v pořádku, probírali jsme to s právníkem,“ dodala.

Problém nevidí ani v datu. „Je to pěkné datum, řada lidí si na něj naplánovala svatbu. Jestli je špatné, proč ho nevymažeme z kalendáře?“ opáčila starostka. „A že se začíná osm minut po osmé, Tomáš (Tomáš Hnídek, frontman kapely, pozn. red.) mívá vždy trochu zpoždění, tak začne rovnou o něco později,“ omlouvá časový posun.

Místní lidé, kterých na Měděnci žije ke 150, se k chystané události vyjadřovat nechtěli. „Nedivte se, jsou už starší, chtějí klid, z koncertu nadšení nejsou. To nejsme ale ani my chataři. Jakmile to na Měděnci rozbalí, budou slyšet až k nám do Horní Halže,“ netěší majitelku chaty. Obává se spíše narušitelů klidu než etického rozměru.

Koncert si pohlídá policie, která měla akci v hledáčku i v uplynulých ročnících. Podle policejní mluvčí se obešly bez narušování veřejného pořádku a protiprávního jednání.