V zooparku se tradiční masopustní průvod sejde v sobotu 8. února ve 14 hodin. Tentokrát ale nezamíří do města na radnici jako v minulých letech. Radnice totiž vyroste přímo ve skanzenu Stará Ves. „Z roubenky se na chvíli stane radnice a jeden z herců bude starostou, který průvodu předá symbolický klíč od města a udělí oficiální povolení k bujarému veselení,“ popisuje František Kremer z oddělení marketingu zooparku.

Ve stodole statku čeká kromě zmiňovaných zabijačkových hodů doprovodný program. „V režii divadelníků tu budou probíhat soutěže a hry pro děti, doplňovat je budou veselé písničky v podání živé kapely,“ láká ředitelka zooparku Věra Fryčová. Zahraje kapela Ventilky a pumpičky, ochotníci patří k souboru divadla Mazec.

Tak bavil masopust v Chomutově loni:

O týden později, 15. února, obsadí maškary pod vedením dobrého vojáka Švejka kadaňské Mírové náměstí. Mají před sebou úkol ukončit vládu Morany, soud začíná ve 13 hodin. Po celý den vás zasytí tržiště s dobrotami slanými i sladkými a spousta hudby a divadla.

Konec letošního masopustu připadá na Popeleční středu 26. února. Od této chvíle až do Velikonoc nevzali naši předci maso do úst. Postní období už ale dodržuje jen málokdo.

Loňský masopust v Kadani:

„S masem se neloučím, jím ho celý rok. Co si ale dám jen párkrát do roka nebo možná jen na ten masopust, je právě ta jitrnice,“ směje se Lada Kuncová z Jirkova. „Hezky to na akcích voní, ale v obchodě si ji z chlaďáku nevezmu,“ dodává Kuncová.

Jirkované mají příležitost si pochutnat na vepřových hodech 29. února. Zabijačkový jarmark a soutěž o nejlepší koláček pořádají od 9 hodin na Náměstí Dr. E.Beneše.

V Jirkově jsou oslavy masopusty doložené nejméně od roku 1588. Masopustní oslava v tomto roce se dostala do souboru jirkovských pověstí. Místní mládež během průvodu nedbala klidu mrtvých na hřbitově a vyzývala je k opuštění hrobů a připojení se k průvodu.

Na zpáteční cestě jim cestu zkřížil jezdec oděný v černé roucho, mával černou korouhví s umrlčí lebkou, ze které sršely jiskry. Obrátil se k účastníkům a oznámil jim, že letos byl on jejich hostem a o příštím masopustu že budou všichni zase na oplátku jeho hosty. Podle pověsti začali od konce masopustu účastníci průvodu umírat, den po dni. Během roku jich mělo zemřít skoro 450.

Město nakonec zachránil kněz, který všechny přesvědčil, že další masopustní průvod nebude veselice, ale pokání. Průvod si doslova posypal hlavu popelem a šel na hřbitov plakat pro své mrtvé. Od té doby záhadných úmrtí ubylo.

Od těch dob pořádali Jirkované na Popeleční středy velký maškarní průvod, do kterého se ve 20. století objevovala i zvířata z cirkusu Kludský.

Vstup na masopust



Na C.K. masopust v Kadani se tradičně vstup neplatí.

Do skanzenu Stará Ves mají děti vstupné zdarma, dospělí neplatí, pokud mají platnou vstupenku do zooparku, jinak zaplatí 50 korun.