Martinské hody na Lesné: Stoly se prohýbaly pod pečínkou a vínem

Do pekáče prsíčky nahoru, okmínovat a šup s tím do správně rozpálené šamotové pece. A dobře na deset hodin. Sváteční pečínkou to v horském areálu Lesná vonělo od pátku, který patřil svatému Martinovi, až do neděle.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

V areálu horského hotelu Lesná se uskutečnily Martinské hody. | Foto: Deník/Miroslav Rada