„Byly v něm navržené materiály, které se v salonním voze původně vůbec nevyskytovaly, a doporučené řešení tak nebylo úplně citlivé,“ uvedl majitel restaurátorských ateliérů Tomáš Bárta. „Protože je tento salonní vůz velmi sledovaný ve skupině lidí, která se pohybuje kolem cirkusu, a to nejen evropsky, ale světově, navíc se opravuje jako zřejmě poslední ve střední Evropě - žádný jiný se nedochoval, je to výjimečná věc - potřebovali jsme město přesvědčit, že je potřeba k tomu přistoupit trochu jinak,“ doplnil. Původní zadání města se totiž netýkalo restaurování jakožto odborné záchrany, ale pouze běžné opravy.

Starostka Jirkova potvrdila, že v projektu například chyběly posuvné dveře v ložnici slavného principála a pro vnitřní vybavení byl navržený jiný typ dřeva, než jaký byl původně využitý.

Jirkovský unikát. O maringotku Kludského se postarají restaurátoři z Podkrkonoší

„Upřesnili jsme si věci v projektu, se kterými nebyl ateliér ztotožněn, a ujasnili si, že máme zájem o restaurování, aby měli maringotku v co nejlepší kvalitě,“ uvedla starostka Dana Havlátková Jurštaková (ODS). „Že se nám vrátí později nás až tolik netrápí, nepotřebujeme ji stěhovat nutně v zimě. Stačí, když ji budeme mít na začátku sezony,“ ubezpečila.

Původně měla být maringotka předána na konci letošního roku, podle majitele restaurátorského ateliéru to nově bude v březnu či dubnu. Salonní vůz rovnou poputuje do skleněné "vitríny". Speciální přístřešek město nechá zbudovat v zadní části informačního centra v Tyršově ulici. Viditelný bude zvenčí.

Původně město zvažovalo, že bude maringotka umístěna v zahradě Kludského vily, kde bylo před zhruba sto lety úřední sídlo cirkusu a také zimoviště rozsáhlé menažerie. V budově je dnes knihovna a v zahradě dětská hřiště, která odkazují na slavnou cirkusovou historii.

Využitá příležitost: Jirkov unikátní Kludského maringotku koupí. Za 600 tisíc

„Nakonec jsme se rozhodli, že ji umístíme do centra, kde ji máme pod větší kontrolou,“ uvedla starostka. „Kdyby stála u vily, mohl by ji někdo poškodit. Horší by to bylo i s její obsluhou, protože máme pracovníky vázané v infocentru,“ doplnila.

Maringotka Karla Kludského



Dobová fotografie Cirkusu Kludský.Zdroj: Reprofoto/Městský úřad Jirkovbyla vyrobena v roce 1926 a patřila k nejpřepychovějším salonním vozům, které kdy byly na území České republiky k vidění. Vyrobila ji německá firma Buschbaum Karoserie Hannover. Je devět metrů dlouhá a obsahuje předsíň, pracovnu pana direktora s klavírem, kuchyňku a vešla se do ní i prostorná ložnice s novobarokním nábytkem a koupelna s vanou. Rozšířit se dala o výsuvnou verandu s okny z barevných skel.



Město maringotku koupilo před čtyřmi lety od soukromého majitele, který ji využíval na okraji Prahy jako chatu. Dalo za ni 600 tisíc korun. Následně byla odstavena v areálu Dopravního podniku měst Chomutov a Jirkov, kde ale dále chátrala. Zrestaurování bylo odhadováno na 8,7 milionu korun, to ale město nebylo připraveno dát. Proto vypsalo výběrové řízení na opravu s nepřekročitelnou částkou 4,7 milionu korun.