„Skoro jako by tam vyrostl bungalov, ale ze skla,“ okomentovala plánovanou stavbu starostka Jirkova Dana Havlátková Jurštaková. „Takto velký bude proto, že chceme, aby byla vidět i výsuvná veranda maringotky, která je jinak skrytá,“ doplnila.

Skleněný pavilon má být dokončený nejpozději v březnu, o měsíc později by do něj měla být vpravena také maringotka.

První práce na pavilonu už odstartovaly. „V minulém týdnu jsme začali se zemními pracemi, rozebírá se zámková dlažba. Samotná stavba naváže někdy ve druhé polovině února,“ nastínil manažer staveb Petr Komhauser, který zastupuje dodavatelskou společnost JK stav – realizace staveb Chomutov. Ta zakázku vyhrála díky nejnižší nabídnuté ceně.

Salonní vůz bude díky prosklení kdykoli viditelný z ulice, zároveň však město počítá s tím, že bude návštěvníky pouštět dovnitř, aby si vše mohli prohlédnout zblízka. „Vůz bude součástí prohlídkových okruhů. Dovnitř ale budeme pouštět jen omezený počet lidí, aby se netlačili,“ podotkla starostka.

Zajímavostí je, že bude skleněný pavilon dražší než samotná záchrana téměř sto let staré maringotky, patřící k nejpřepychovějším salonním vozům, jež kdy byly na území České republiky k vidění.

Když totiž město zjistilo, že by zrestaurování vyšlo na 8,7 milionu korun, dalo plány k ledu. Po delší době pak zadalo pouze běžnou opravu za 4,7 milionu korun. Výběrové řízení ale vyhrály podkrkonošské Ateliéry Bárta, které vedou zkušení restaurátoři. Ti projekt vnímají jako srdcovou záležitost. I proto například zažádali o prodloužení termínu dodání do letošního jara. Původně to mělo být na konci roku.

Důvodem měly být chyby v projektu, který si nechalo vypracovat město. „Byly v něm navržené materiály, které se v salonním voze původně vůbec nevyskytovaly, a doporučené řešení tak nebylo úplně citlivé,“ uvedl majitel restaurátorských ateliérů Tomáš Bárta. „Protože je tento salonní vůz velmi sledovaný ve skupině lidí, která se pohybuje kolem cirkusu, a to nejen evropsky, ale světově, navíc se opravuje jako zřejmě poslední ve střední Evropě - žádný jiný se nedochoval, je to výjimečná věc - potřebovali jsme město přesvědčit, že je potřeba k tomu přistoupit trochu jinak,“ doplnil. Původní zadání města se totiž netýkalo restaurování jakožto odborné záchrany, ale pouze běžné opravy.

Starostka Jirkova už dříve potvrdila, že v projektu například chyběly posuvné dveře v ložnici slavného principála a pro vnitřní vybavení byl navržený jiný typ dřeva, než jaký byl původně využitý.

Direktorská maringotka a Karel Kludský na archivním záběru.Zdroj: FB Město JirkovMaringotka principála Karla Kludského byla vyrobena v roce 1926 německou firmou Buschbaum Karoserie Hannover. Je devět metrů dlouhá a obsahuje předsíň, pracovnu pana direktora s klavírem, kuchyňku a vešla se do ní i prostorná ložnice s novobarokním nábytkem a koupelna s vanou. Rozšířit se dala o výsuvnou verandu s okny z barevných skel. Karel Kludský byl klíčovou postavou souboru Cirkus Kludský, svého času jednoho z největších cirkusů v Evropě. Jeho zvěřinec v nejlepších časech obsahoval 30 lvů, 14 tygrů, zebry, tapíry, lamy a další exotická zvířata. Pod šapitó se vešlo až 10 tisíc diváků. Zimoviště měl cirkus v Jirkově, kde také Kludský dožil.

