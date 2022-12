Tým už pracuje na zastřešeném prostoru, kam by se slavný téměř sto let starý salonní vůz vešel. Půjde o montovanou halu speciálně určenou jen pro práce na maringotce. „Do týdne odborníci přijedou, aby odstrojili na míru vyrobený nábytek, a do půlky prosince odvezou i samotnou maringotku,” poznamenala starostka Jirkova Dana Havlátková Jurštaková.

Maringotka Kludských se konečně dočká obnovy. Jirkov za ni vydá téměř 5 milionů

Na práce má dohlížet odborný dozor dosazený městem - historik Národního muzea Hanuš Jordan, který se jako jediný v zemi zabývá cirkusovým uměním. Osudy maringotky sledoval posledních osmnáct let. „Oceňuji vedení města Jirkova, že se maringotky ujalo, i když si muselo být vědomé vysokých nákladů a dalších komplikací,” složil poklonu historik. „Je to naprosto jedinečný objekt, jiný podobný v Evropě neexistuje. Pokud jsou v Americe ve dvou sbírkách, jde zpravidla o rekonstrukce či modely,” upozornil.

Maringotka Karla Kludského byla vyrobená v roce 1926 a patřila k nejpřepychovějším salonním vozům, které kdy byly na území České republiky k vidění. Vyrobila ji německá firma Buschbaum Karoserie Hannover. Je devět metrů dlouhá a obsahuje předsíň, pracovnu pana direktora s klavírem, kuchyňku a vešla se do ní i prostorná ložnice s novobarokním nábytkem a koupelna s vanou. Rozšířit se dala o výsuvnou verandu s okny z barevných skel.

Oprava za 5 milionů

Město maringotku koupilo před třemi lety od soukromého majitele, který ji využíval na okraji Prahy jako chatu. Dalo za ni 600 tisíc korun. Zchátralý vůz nechalo dovézt do areálu Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova, kde je dosud. Kvůli nedostatečné ochraně jeho zkáza ještě pokročila, na což upozorňovali odborníci i někteří opoziční politici.

Město si původně nechalo na maringotku zpracovat restaurátorský záměr, z něhož také vyplynul odhad ceny následných prací. Ta dosahovala 8,7 milionu korun. Nakonec však vypsalo výběrové řízení, které se netýkalo restaurátorství ve smyslu odborné záchrany starožitnosti, ale „jen” renovace. Tedy v podstatě běžné opravy, kdy se nepřekročitelnou částkou stala hranice 4,7 milionu korun. Vítězství náleží restaurátorům z Podkrkonoší, kteří přišli s nabídkou 4,1 milionu korun bez daně z přidané hodnoty. Jejich snažení se ale má ve skutečnosti týkat pouze oprav.