„Jirkov už nikdy nebude stejný jako dřív. Tím, že získává své ,korunovační klenoty, je to naprosto zásadní změna,“ prohlásil při slavnostním odhalení restaurátor Tomáš Bárta, jehož ateliéry v Podkrkonoší na zakázce pracovaly. „V minulosti jsme restaurovali Třebechovický betlém, kdy můžeme říct, že Třebechovice by bez Třebechovického betlému, který je jediný na světě, nebyly Třebechovicemi. A dnes Jirkov přestává být tím starým Jirkovem, dnes mají Jirkováci nazpátek své ,korunovační klenoty‘,“ zdůraznil.

Dnešní podoba salonního vozu je výsledkem nezměrného úsilí, kterému předcházela badatelská činnost Restaurátorských ateliérů Bárta ve spolupráci s kurátorem sbírek fotografií a cirkusové sbírky Národního muzea v Praze, Jordanem Hanušem. Vycházeli z fotodokumentace z různých období a pamětnických výpovědí.

„Byla to obrovsky vzrušující práce a pro mě dokončení 19leté etapy života, kdy jsme hledali cestu, co dělat s poněkud přestavěnou a chátrající maringotkou,“ zdůraznil kurátor, který se většinu života zabývá cirkusovou kulturou. Jak připomněl, zrestaurovanými maringotkami se mohou chlubit například muzea v Polsku a ve dvou státech USA, žádná však nemá podobu luxusního salonního vozu Kludského.

„Je to salonní vůz, který je snad srovnatelný se salonními železničními vozy, jaké měl například arcivévoda František Ferdinand d´Este. To, co máte vy v Jirkově, jinde není,“ zdůraznil Jordan Hanuš.

Luxusní salonní vůz je patrně tím posledním, co zbylo po kdysi světově proslulém cirkusu Kludský. Ten měl svou základnu právě v Jirkově u Chomutova. Direktorská maringotka byla vyrobena na zakázku v německém Hannoveru v roce 1929. Uvnitř bylo pět pokojů vybavených novobarokním nábytkem na míru, koupelna s vanou a výsuvná veranda. Karel Kludský v maringotce dožíval do roku 1967 v jirkovských Vinařicích.

„Pacient na umření“

Město Jirkov vůz odkoupilo v roce 2019 od soukromníka. Byl však poničený, své také vykonalo to, že byl dva roky odstavený v areálu dopravního podniku. Když pak zakázku, která se měla týkat jen rekonstrukce neboli oprav, získaly Restaurátorské ateliéry Bárta, majitel se rozhodl, že dá salonnímu vozu daleko důkladnější péči, a tak ho zrestauroval. Nazval to gentlemanskou dohodou s Karlem Kludským. Tlačil ho ale čas, o který musel urputně bojovat.

„Přirovnal bych to k umírajícímu pacientovi, kterého vám přivezli na sál, jeho orgány selhávají a vy musíte vymyslet, jak ho zachráníte a přivedete znovu k životu. A to byl salonní vůz Karla Kludského. Exituící pacient,“ popsal Tomáš Bárta.

Město vložilo do návratu salonního vozu zhruba 15 milionů korun. 600 tisíc stála koupě, 5,5 milionu restaurování a 7,8 milionu výstavba nového pavilonu. Podle odborníků má však salonní vůz v současné podobě hodnotu milionu eur.

Salonní vůz byl poprvé otevřený veřejnosti při slavnostním uvedení. Lidé si ho mohli prohlédnout nejen zvenčí, ale také si ho po malých skupinkách projít. Další návštěvníci se však dovnitř dostanou zřejmě až po několika dalších týdnech. Prosklený klimatizovaný pavilon ještě není kvůli zpoždění dodavatelské firmy zkolaudovaný, tudíž zatím nemůže být trvale zpřístupněný.

Jakmile bude nová expozice otevřená, stane se součástí prohlídkových okruhů. Lidé si ji budou moct procházet s průvodcem. V Jirkově jsou i další připomínky slavného cirkusu Kludský. Město v minulosti nechalo zrekonstruovat Kludského vilu, dříve úřední centrum cirkusu, kde je dnes knihovna. Stěnou infocentra v srdci města zase prochází lvice, kterou měl Karel Kludský.

„Cirkus Kludský, to byla evropsky známá firma, tak abychom takového rodáka neuctívali,“ připomněla starostka Jirkova Dana Havlátková Jurštaková.

