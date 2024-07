Více než dvě hodiny. Tak dlouho trvalo parkování vzácného salonního vozu Karla Kludského, který dorazil zrestaurovaný v pondělí 8. července do Jirkova. Museli ho protáhnout úzkou propojkou u hasičských garáží, kde šlo doslova o centimetry, otočit ho ve dvoře zbrojnice a dostat ho bezpečně přes terénní zlom do proskleného pavilonu. Královnu maringotek táhl traktor, zatímco pracovníci podkládali kola před každou nerovností fošnami. Posledních pár metrů, které chyběly, aby byl vůz kompletně pod střechou, ho tlačili úředníci a zastupitelé.

Transport salonního vozu byl však adrenalinový jako celek. Začal ve více než dvě stě kilometrů vzdálených Hořicích v Podkrkonoší, kde sídlí Restaurátorské ateliéry Bárta, vítězové zakázky města.

„Proměnných a rizik bylo při transportu spoustu jak při nakládce, tak později, proto se všechno muselo dělat pozvolna,“ nastínil majitel ateliérů Tomáš Bárta. „Tady v Jirkově jsme šli přes bezpečnostní úhly. Proto byly pod maringotkou řetězy, které zabraňovaly ostrému rejdu, aby se nepřevrátila,“ popsal restaurátor.

Přesto mu mnohokrát zatrnulo. „Bylo to půl roku života a, řekněme, velmi dobrodružné práce, kterou bych najednou mohl škrtnout. Nervy jsem měl celou dobu,“ dodal se smíchem.

Město Jirkov zadalo renovaci maringotky, ateliér však odvedl plně restaurátorskou práci. V prvním případě by to znamenalo uvést ji do dobrého stavu. Restaurátorský ateliér se však nezastavil jen u toho. Snažil se dosáhnout původního stavu se zachováním tradičních materiálů a technik. Restaurátor Tomáš Bárta do procesu zapojil řemeslníky zhruba dvaceti profesí, od vitrážistů, brusičů, uměleckých kovářů po slévače, cizeléry či pasíře. Vybavení a materiály sháněl v několika státech.

„Například zámky jsme objednávali z Rakouska, kůži z Itálie, skla jsou z Brazílie,“ vyzdvihl restaurátor. „Tapety uvnitř jsou všechny replikami původních tapet. Unikátní jsou ty na stropech s dekorem kůže, kdy jsme jako jediní našli systém, jak je vyrobit. Salonní vůz je v krémové barvě, protože máme prokázáno sondami, že tohle byla jedna z prvních barevností, které cirkus Kludský použil,“ doplnil.

Příjezd salonního vozu a manipulaci s ním sledovali zaměstnanci úřadu v čele se starostkou. Všem se ulevilo, když byl konečně bez jediného škrábnutí zaparkován v pavilonu.